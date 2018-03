Facebook bez souhlasu rodičů od 15let. Vláda schválila nový zákon

Děti do patnácti let si budou moci založit účet na sociální síti pouze se souhlasem rodičů, shodli se ve středu členové vlády a do sněmovny poslali návrh zákona o ochraně osobních údajů. Někteří politici považují regulaci za zbytečnou.

V praxi by měl nový zákon znamenat, že dítě nebude moci poskytnout své osobní údaje na sociálních sítích či kdekoliv jinde na internetu bez souhlasu rodičů. Jakým způsobem se bude ověřovat, že souhlas udělil skutečně rodič, ale zatím není vyřešeno.

"Bude tam kolonka, kde rodiče budou muset napsat jméno a odkliknout, že s tím souhlasí," vysvětlil ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Někteří politici ale mají o "kolonce" pochybnosti, obejít tuto ochranu podle nich bude jednoduché.

Na hranici patnácti let se domluvili členové jednobarevné vlády v demisi Andreje Babiše. Evropská unie přitom dovoluje tuto hranici snížit na 13 let věku.

"Rodiče jsou odpovědní za pohyb dětí na síti, je to nebezpečná záležitost, podle mě je nutno, aby byl věk vyšší, čili 15 - nebo i těch 16 let," vysvětlila předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů, která s návrhem přišla.

Návrh zákona o ochraně osobních údajů požaduje zavést do české legislativy Evropská unie. A součástí je právě i souhlas rodičů pro vstup na sociální sítě. Vláda chce návrh zákona nechat ve sněmovně projednat ve zrychleném režimu, aby se stihl schválit do 25. května. Tedy do data, do kterého to EU požaduje.