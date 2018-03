Trh si hledá aktivně-pasivní rovnováhu, osud některých akcií závisí právě na ní

Pod termínem dividendový titul si různí lidé mohou představovat různé věci. A jak jsme viděli včera, někdy se za touto nálepkou může schovávat i nečekané překvapení. Na dnes jsem si nechal třetího kandidáta na neznámou dividendovou hvězdu tak, jak je prezentují na Fool.com. Je jím společnost FactSet, která má trhu velmi blízkou aktivitu – poskytuje data týkající se obchodovaných firem, akcií, ekonomiky. A právě proto se jí mimo jiné úzce týká jeden významný posun, ke kterému na akciích dochází.



Podívejme se nejdříve na pár základních čísel, které většinou potěší: FactSet byl až doposud hezky fungující mašinkou na peníze. Z následující tabulky vidíme, že tržby postupně vzrostly z 0,86 na 1,22 miliardy dolarů v roce 2017, tj. o 8,7 % ročně. Zisky v období 2013 – 2017 rostly v průměru o 6,5 % ročně, podobným tempem se hýbalo provozní cash flow, a dokonce i volné cash flow – viz poslední a nejdůležitější řádek tabulky. Firma nemusí tolik investovat (v poměru k tržbám) a z 320 milionů dolarů vydělaných na provozu v roce 2017 jí tak po investicích zbylo více než 280 milionů dolarů (za posledních 12 měsíců dokonce vydělala 300 milionů dolarů):

Zdroj: Morningstar



FactSet tedy doposud hezky vydělával, akcionářům ale vyplácel každý rok ještě více (dividendy a odkupy převyšovaly volné cash flow). To znamená jediné – firma patří do dlouhé řady společností, které zvyšovaly své zadlužení, aby akcionáře potěšily hromadou hotovosti. V tomto případě nelze sice hovořit o tom, že by to vedlo k předlužení - dluh se naopak drží na poměrně konzervativních úrovních. Nicméně i tak nejde o pozitivní zprávu z toho pohledu, že více již firma akcionářům vyplácet nebude – rezervy nad rámec organického růstu nejsou, naopak. Může ale dojít ke zvýšení dividend pokud klesnou odkupy.



Až do září minulého roku si akcie nevedla nijak zářně, pak se ale vydala na růstovou trajektorii a za poslední rok si díky tomu připisuje zhruba stejné zisky, jako celý index SPX. Brian Feroldi z Fool.com poukazuje na to, že bez dat se nedá dobře investovat a firmám poskytujícím kvalitní data by se tak díky snaze investorů vydělávat nadměrné (či alespoň nějaké) zisky mělo vést vždy dobře. Teoreticky bychom mohli uvažovat i o tom, že tato akcie by měla být defenzivnějším titulem, protože poptávka po datech během útlumu a kolapsů trhu neklesá, možná právě naopak (beta společnosti se v závislosti na způsobu výpočtu pohybuje někde mezi 0,7 – 0,9).



Jenže proti tomu všemu tu stojí jeden velký strukturální posun, ke kterému na trzích již nějakou dobu dochází a který vlastně zpochybňuje i výše uvedené tvrzení, že data budou potřeba vždy. Oním posunem není nic menšího než masivní přechod investorů od aktivního k pasivnímu investování. Jde o obsáhlé téma, ke kterému toho lze hodně napsat. Zde konstatujme, že pokud by tento příklon k pasivitě měl pokračovat, firmu jako FactSet to určitě těšit nebude. Důvod je prostý - investiční pasivita (například nákupy indexových ETF) s sebou zrovna nenese poptávku po datech a práci s nimi ve vidině objevu něčeho, co ostatní opomíjí, nebo jim to nedochází.



Je jisté, že poměr mezi aktivními a pasivními investory si nakonec najde svou novou rovnováhu a podíl těch aktivních jistě nebude nulový. Důvod lze spatřit ve známém ekonomickém vtipu, kteří hovoří o dvou procházejících se ekonomech. Jeden z nich spatří na chodníku bankovku a říká o ní druhému, který ovšem odpoví, že kdyby tam skutečně bankovka byla, již by ji někdo sebral. Obecně řečeno – pokud budou všichni pasivní, začnou se houfně objevovat nesesbírané „bankovky“, což povede k opětovnému růstu aktivních investic. Trh si prostě sám svou efektivitu nezajistí a je možné, že negativní stránky přílišného zpasivnění se objevují již nyní.



Kapitalizace FactSetu dosahuje asi 8,4 miliardy dolarů. To podle mých výpočtů implikuje, že trh počítá s tím, že volný tok hotovosti firmy poroste ve středně dlouhém období o nějakých 7 % ročně. Což v podstatě ukazuje, že firma si na ospravedlnění současné kapitalizace musí vést o něco málo lépe, než v posledních pěti letech (kdy růst cash flow o něco převýšil 6 %). Pocit nějaké hvězdnosti z této akcie nemám.