Vláda schválila nová pravidla pro nakládání s osobními údaji (GDPR) i návrhy na omezení dopadů těžby v dole Turów

Vláda Andreje Babiše se ve středu 21. března 2018 zabývala především návrhem zákona o zpracování osobních údajů, který do českého právního řádu implementuje nové předpisy Evropské unie , včetně nařízení zvané jako GDPR. Kromě toho projednala i možné prostředky na investice , mandát pro premiéra Andreje Babiše na jednání Evropské rady v Bruselu , poslanecký návrh na zrušení karenční doby či návrhy na řešení dopadů těžby v polském dole Turów na českém území.

Kabinet se vrátil k projednávání návrhů na snížení výdajů kapitol v letech 2018 až 2021. Podle premiéra Andreje Babiše se podařilo najít úspory ve výši 8,4 miliard korun. Podaří se tak splnit slib a dát krajům 4 miliardy korun na opravu silnic II. a III. tříd. Zbylé prostředky se využijí například na slevy na jízdném pro děti, studenty a seniory. Vláda bude o jejich použití dále diskutovat.

Nový zákon o zpracování osobních údajů nahradí současný zákon o ochraně osobních údajů. Nově přijatá úprava posiluje práva osob i technickou ochranu osobních údajů, pro řadu správců osobních údajů snižuje administrativní zátěž a zaručuje i lepší ochranu a posílení práv spotřebitelů. Kromě toho usnadňuje výměnu osobních údajů mezi příslušnými orgány členských států pro zajištění účinné justiční a policejní spolupráce. Upravuje také strukturu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vláda také rozhodla o stanovení věkové hranice souhlasu dítěte pro zpracování jeho údajů na 15 let a ponechala výši sankcí pro obce v původní výši, tedy jeden až pět milionů korun.

„Nejdůležitější je, že to děláme pro ochranu soukromí občanů a ochranu jejich dat a právo na soukromí. To je nejdůležitější. Vzniká zde atmosféra, že je potřeba najímat externí firmy a platit za to peníze. Já si to vůbec nemyslím. Z Evropské unie jsme materiál dostali v květnu 2016 a nechápu, proč to minulý ministr neprosadil, když to začíná platit už od 25. května. Problém je, že pravděpodobně nestačíme prosadit výjimky, které chceme, a určitě k tomu bude v Poslanecké sněmovně velká politická debata, ale skutečně nejdůležitější je, že je to pro ochranu soukromí občanů, ochranu jejich dat a práva na soukromí,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Kabinet se dnes zabýval i návrhy konkrétních opatření, která budou řešit dopady plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém území. Největším problémem je ohrožení vodních zdrojů. Vláda se proto rozhodla, že je nutné hájit zájmy ČR všemi dostupnými prostředky, a dosáhnout tak minimalizace případného negativního ovlivnění vodních zdrojů. Vyčlenila proto celkem 60 milionů korun pro Frýdlantskou a Severočeskou vodárenskou společnost, které budou použity na projektovou a inženýrskou přípravu opatření. Ministři životního prostředí Richard Brabec a zemědělství Jiří Milek mají rovněž za úkol předložit do konce roku 2018 a 2019 aktuální informace o vývoji situace.

Ministři schválili také mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na zasedání Evropské rady ve dnech 22. až 23. března v Bruselu. Premiér Babiš bude se svými evropskými partnery jednat o budoucnosti vnitřního trhu, obchodu, evropském semestru či o sociální agendě. Kromě toho se setká s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, belgickým premiérem Charlesem Michelem a s Čechy pracujícími v unijních institucích. Více informací naleznete na našich stránkách.

K poslaneckému návrhu ODS na zrušení karenční doby kabinet přijal souhlasné stanovisko s tím, že se bude dále jednat o konkrétních parametrech výše pojistného i výše vyplácené dávky tak, aby se podařilo minimalizovat dopady pro ekonomiku. Důležitý bude také výsledek projednávání se sociálními partnery na tripartitě.

Na jednání se vláda zabývala také řadou poslaneckých a senátních návrhů na změnu zákonů, které chtějí upravit mimo jiné systém financování regionálního školství či volby do Senátu. Rozhodla také o finanční podpoře pro Český svaz juda, který kandiduje na pořádání Mistrovství Evropy v judu v roce 2020, resp. 2021, a o změnách ve složení členů Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-21-brezna-2018-164128/