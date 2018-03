Autonomní auta: Příliš uspěchaná technologie?

Autonomní auto společnosti Uber Technologies srazilo a zabilo chodkyni v Arizoně. 49letá Elaine Hezberg vedla v neděli v noci své kolo mimo chodník a na následky zranění srážky později zemřela. V reakci na nehodu stáhl Uber svá autonomní auta ze silnic ve městech, kde je testoval, byť na dočasnou dobu. Jedná se o první známou smrtelnou nehodu, ve které figurovalo autonomní vozidlo a která může změnit názor veřejnosti na toto mladé odvětví. Po tragické nehodě pozastavila testování autonomních aut v USA také japonská Toyota.

Ještě není jasné, zda bylo na vině vozidlo Uberu. Podle policie z města Tempe v Arizoně bylo auto v době srážky v autonomním módu, spolupracovník Uberu byl ale za volantem. Navíc jelo rychlostí skoro 65 km/h v zóně, kde bylo omezení rychlosti 56 km/h. Přesto potvrdila smrtelná nehoda obavy těch, kteří již několik let varují před tím, že by kvůli samořízeným autům mohl nakonec někdo zemřít. Tragédie zároveň oživila diskuze o tom, zda se autonomní vozidla nepouštějí na silnice moc předčasně. Podle některých názorů technologie autonomního řízení ještě zralá není, a volají po přísnějších bezpečnostních testech.

Missy Cummings, profesorka mechanického inženýrství a vědy o materiálech na Duke University, upozorňovala již v roce 2016 americký Kongres na firmy, které se hrnou do rozsáhlého nasazování těchto systémů. Varovala, že případná úmrtí by mohla zbrzdit vývoj technologie, jež by jednou mohla lidské životy zachraňovat. „Není otázkou, zda někdo kvůli této technologii zemře. Otázkou je, kdy a jak to můžeme minimalizovat,“ řekla Cummings.

Nehoda přišla v rozhodující dobu pro průmysl. Největší výrobci aut jako General Motors a Toyota Motor i technologičtí obři jako Uber a Alphabet hromadně utrácí miliardy dolarů v honbě za nahrazením řidičů počítačem na kolech. Automobilky i technologičtí giganti přitom počítali s tím, že k podobné nehodě musí jednou dojít. Jsou ale přesvědčeni, že tato technologie nakonec zachrání tisíce lidských životů tím, že odstraní lidské selhání.

Podle údajů americké vlády zahrnuje 94 % nehod lidskou chybu. Počet úmrtí na amerických silnicích vzrostl v roce 2016 o skoro 6 %. Robotická auta byla vytvořena, aby dodržovala pravidla provozu. Používají komplikovanou směsici dat z kamer, radarů a laserových sensorů, které využívá umělá inteligence k identifikaci dalších aut, chodců a překážek. Ale interakce s lidmi představuje i nadále problémy. Jsou především chodci, kteří mohou zmást systémy svou nepředvídatelností. S nimi ale mají problém i řidiči z masa a kostí. Podle výzkumu profesorky Cummings bylo asi 50 % úmrtí chodců zaviněno vběhnutím na silnici, nedáním přednosti a podobně.

Vývojáři autonomních technologií nicméně argumentují tím, že nemohou zajistit bezpečnost těchto vozidel, pokud je nebudou moci testovat v reálných situacích.

Byla to Tesla, která se stala první automobilkou, která vyvolala vlnu kritiky. Pod přísný drobnohled vlády se dostala poté, co muž, který řídil její elektromobil Model S s poloatonomním řídícím systémem, zemřel po srážce s nákladním vozem na floridské dálnici.

Americká Národní správa bezpečnosti silničního provozu nakonec vyhodnotila, že technologie Tesly neobsahovala bezpečnostní defekt. Přesto rozhodla, že Tesla je spoluviníkem nehody tím, že nezahrnovala vícero bezpečnostních prvků. Podle Tesly nicméně autopilot významně přispívá k vyšší bezpečnosti vozů. Firma navíc ujišťuje, že řidiči chápou, že její systém nenahrazuje plné samořízení.

Srážka Modelu S Tesly s nákladním vozem se stala, když nákladní vůz přejížděl přes silnici. Společnost uvedla, že systém nedokázal rozeznat bílé přívěsné vozidlo proti světlé obloze. „Systémy počítačového vidění jsou v těchto autech neuvěřitelně tvrdé,“ což by mohlo způsobit problémy v detekci chodců, dodala Cummings.

Zdroj: WSJ, BBC