Budou korunoví spekulanti za dva roky pryč?

Loni skončený kurzový závazek ČNB vedl k masivnímu přílivu kapitálu spekulujícího na výdělek z posílení koruny po skončení závazku. Tento kapitál chtěl korunu zase opustit, sotva investice do ní přestane být dostatečně atraktivní. Existuje celá řada možností, jak na základě oficiálně dostupných statistik odhadnout, kolik tohoto „spekulativního“ kapitálu k určitému datu přišlo, tj. jak velká je závěj přechodných, „horkých“ investic do koruny. Jedna primitivní možnost je odhadovat tuto závěj velmi zhruba jako součet od počátku závazku (listopad 2013) naakumulovaných čistých „portfoliových investic“ a čistých „ostatních investic“; v grafu níže jsou to červené sloupce.

Do toku ne-horkých peněz pak zařadíme všechny ostatní platby zachycené v platební bilanci (kromě změny cizoměnových rezerv ČNB); ty by probíhaly i bez kurzového závazku a budou v české koruně chtít zůstat; v grafu jsou to modré sloupce.

Součet kumulace takto počítaných horkých i ne-horkých toků pak je (musí být z principu vyrovnanosti platební bilance) roven nárůstu cizoměnových rezerv ČNB za totéž období (v grafu černá čára).

Tento primitivní grafický nástroj naznačuje, že už od loňského podzimu závěj spekulantů velmi mírným tempem odtává, tj. červené sloupce od podzimu spíše klesají.

Koncem minulého týdne zveřejněná data (poslední sloupec v grafu) ukazují, že toto odtávání se v lednu zrychlilo: kumulace horkých toků (červený sloupec) za leden klesla o více než 80 mld. Tímto tempem by „závazkoví“ spekulanti byli pryč za necelé dva roky.



Michal Skořepa