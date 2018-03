Českým rodinným firmám se daří. Proč je tento typ podnikání tak úspěšný?

Rodinné firmy se v byznysu těší zvláštnímu postavení. Často se s nimi pojí silné příběhy, dlouhá historie, jsou nositelkami tradice. Rodinnému podnikání v současné době pomáhá i trend nakupování u alternativních výrobců, lokálních producentů a hledání opravdové kvality. Proč jsou rodinné firmy obecně mnohdy úspěšnější než ty klasické?



Rok 2018 byl v České republice Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyhlášen Rokem rodinného podnikání. I to je důkazem, že rodinným firmám se v poslední době výrazně daří. Skvělou kondici českých rodinných firem v roce 2017 potvrzují i průzkumy. Například výsledky výročního průzkumu AMSP ČR realizovaného mezi 400 rodinnými firmami různých oborů ukázaly, že celá polovina těchto podniků očekává další růst a pouhé 1 % se obává poklesu tržeb. Dle studie Evropský barometr rodinných firem pak v roce 2017 zvýšilo obrat 83 % rodinných podniků (oproti 53 % z roku 2016) a 69 % jich zvýšilo počet zaměstnanců (oproti loňským 53 %).



Rodinné podniky se těší vysoké důvěře

Úspěšnost rodinných podniků pak ilustrují i studie ze zahraničí. Kupříkladu dle průzkumu švýcarské finanční společnosti Credit Suisse, který byl proveden dokonce v roce 2012, kdy svět zažíval hospodářský pokles, vykázaly rodinné firmy vyšší výnosy než ostatní podniky. Rodinné podniky se též těší větší důvěře veřejnosti – dle studie Edelman Trust Barometer z roku 2016 věří tomuto typu firmy 66 % lidí. Pro srovnání, veřejné společnosti důvěřuje 52 % dotázaných a státním firmám pak 46 %.



Symbióza generací

Proč jsou tedy rodinné firmy tak úspěšné a proč je spotřebitelé vnímají tak pozitivně? Jedním z klíčových prvků jejich úspěchu bývá samozřejmě tradice. Mnoho zákazníků si potrpí na časem prověřený produkt vystavený na zkušenostech několika generací. Co je ovšem neméně důležité, rodinné podniky jsou obecně dobré v tom skloubit tradici s inovacemi. „Tento fakt vychází z přirozené hierarchie, jež se přenáší z rodiny na firmu. Tím, že v podniku působí i několik generací naráz, tu funguje výborná symbióza: starší generace, která obvykle stojí na nejvyšším postu, je strážcem tradice a zdrojem letitých zkušeností, zatímco mladší členové – budoucí dědicové podniku – přinášejí moderní podněty a trendy. A protože se počítá s tím, že tato mladší generace jednou firmu převezme, je jejich nápadům skutečně věnována pozornost,“ vysvětluje Jiří Jemelka, spoluzakladatel sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS.



Rodinné firmy hledí do budoucna

Pro rodinné podniky je rovněž typické zaměření na budoucnost. Šéfové těchto společností cítí, že jsou povinni dobře se o firmu postarat a předat ji svým dětem či vnoučatům ve výborné kondici. „Majitelé rodinných firem silně ctí tento závazek vůči budoucím generacím. Běžné je pro ně i to, že se necítí být ani tak majiteli a vládci podniku, jako spíš jeho správci. Postarat se o něj co nejlépe a pak jej předat dál je tak pro ně otázkou osobní hrdosti,“ dodává Jiří Jemelka. Majitelé rodinných firem rovněž mohou těžit z dlouholetých zkušeností se svou firmou. Většina z nich začínala v podniku již v mladém věku a postupně tak mohli nastřádat desítky let praktických zkušeností. Znají svou firmu doslova od A do Z a stejně tak i obor, v němž podniká. Tyto znalosti jim pak pomáhají například i v investicích do inovací či rozšiřování portfolia.