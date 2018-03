VIG oznámí zítra výsledky za 4Q17 - čekáme zisk 430 mil. EUR, divi 0,85 EUR

Vienna Insurance Group (VIG) oznámí zítra ráno výsledky za minulý rok. Růst hrubého předepsaného pojistného v segmentu neživotního pojištění očekáváme o víc jak 7 % r/r. V segmentu životního pojištění by pak měl být pokles o 2 % r/r, když zde stále přetrvává efekt omezování jednorázových životních pojistek. Celkem by hrubé předepsané pojistné mělo vzrůst o 4 % r/r na 9,4 mld. EUR. Výnosy z investic by se již měly stabilizovat, k čemuž pomohl růst výnosů na dluhopisových trzích. Na úrovni zisku před zdaněním očekáváme meziroční růst o 4 % na 434 mil. EUR, nicméně čistý zisk by měl mírně klesnout (-2 % r/r) kvůli vyšším minoritním podílům.

Ohledně dividendy očekáváme návrh managementu na úrovni 0,85 EUR na akcii, což by představovalo 39% výplatní poměr a 3,3% hrubý dividendový výnos.

Investoři budou kromě čísel a dividendy dále sledovat případné změny v dlouhodobém výhledu. Až na výjimky (např. Rumunsko) neočekáváme v dohledné době další zvyšování úrokových sazeb a další růst zisku tak může být tažen především výsledkem ze samotného pojistného. Pojistný trh v regionu střední a východní Evropy roste, což spolu s absencí výraznějších přírodních katastrof vede k zlepšování tohoto výsledku. Neočekáváme, že by zveřejnění výsledků mělo přinést výraznější impulz pro cenu akcií.