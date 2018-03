ČEZ: Návrh dividend asi v dubnu, nejpozději 30 dnů před konáním VH. Divi politika se nemění

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Včera po výsledcích pořádal ČEZ konferenční hovor. Dividendová politika je pro letošní rok beze změn (60-100 % upraveného č. zisku). Vedení společnosti navrhne výplatu nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady, pravděpodobně v dubnu. Prodej bulharských aktiv není v projekci na tento rok. ČEZ považuje účast bulharské vlády na této transakci za složitý. Ceny elektřiny by měly být podle managementu v nejbližším horizontu stabilní. ČEZ by chtěl mít jasno o transformaci společnosti do léta. Podle finančního ředitele Nováka, probíhá diskuse o financování jádra, což by mohlo mít vliv na možnou transformaci. Transformace podle Nováka dává smysl, protože se může podařit zvýšit efektivitu dvou částí více, než jednoho celku. Tendr na nové jaderné bloky by se mohl vypsat v 3. nebo 4. kvartále tohoto roku a tendr by mohl trvat 3 roky. To z našeho pohledu ale neznamená, že by nové jaderné bloky stavěl ČEZ