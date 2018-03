Zvýšení sazeb jako Powellova premiéra. Co (ne)čekat od Fedu?

Zatímco v pondělí dolar odepsal necelé půl procento, během úterý se mu podařilo tyto ztráty úspěšně smazat. Někteří optimističtí investoři se tak těsně před dnešním zasedáním Fedu rozhodli vsadit na americkou měnu. Zda udělali správně, uvidíme večer. Ještě předtím si ale můžeme říci, co nás od Powella a spol. zřejmě (ne)čeká.

Pro Jeroma Powella sice není dnešní zasedání tím prvním, v pozici šéfa Fedu hovořícího na tiskové konferenci si však střihne premiéru. Fakt, že trhy budou sledovat jeho slova s bedlivou pozorností, byl potvrzen již dříve, a to během vystoupení před Kongresem, kdy investory doslova „vyprovokoval“ k očekávání rychlejšího zvyšování sazeb.

A čeho se dočkáme dnes? Zaměříme-li se na očekávání trhu, s téměř stoprocentní jistotou dojde na zvýšení hlavní úrokové sazby o 25 bazických bodů do pásma 1,5-1,75 %. Vzhledem k tomu, že tento krok je již v predikci trhu, tedy i v kurzu dolaru, obsažen, zajímavější bude sledovat aktualizovanou prognózu trajektorie sazeb. Ta současná pracuje s mediánem tří kol navýšení úroků během letošního roku, což by dle většiny odhadů mělo dnes zůstat zachováno. Avšak z hlediska jednotlivých členů měnového výboru (FOMC) bychom se mohli dočkat jestřábího posunu implikujícího, že by za předpokladu příznivých podmínek mohla být prognóza Fedu v příštích měsících posunuta z mediánu tří hiků na celkem čtyři. Nevylučujeme tedy, že v tomto směru zazní alespoň nějaké „varování“, či dokonce komentář k výši neutrální úrokové sazby, jež se dle prosincové prognózy nachází kolem 2,8 %.

Aktuální odhad agentury Bloomberg pracuje s tím, že Fed svou prognózu během roku zvýší na medián celkem čtyř hiků. První o velikosti 25 bazických bodů proběhne v březnu, další pak v červnu, září a v prosinci. Pásmo amerických sazeb by se tak na konci 2018 mělo dostat na úroveň 2,25-2,5 %.

Souběžně s rozhodnutím o sazbách bude zveřejněn i aktualizovaný výhled ekonomiky a inflace. Tvrzení o tom, že americké hospodářství vykazuje solidní růst a že stav trhu práce zůstává robustní, pravděpodobně nebude vynecháno. Někteří ekonomové dokonce čekají zlepšení ekonomické předpovědi směrem nahoru, a to nejen v krátkém období díky působení fiskální podpory, ale i v dlouhém, kde by prim mohla hrát expanze globální ekonomiky.

Dle Bloombergu by tak výhled amerického HDP pro 2018 mohl být posunut z 2,5 procenta na 2,7 procenta. Z dlouhodobém hlediska bychom se pak měli dostat z 1,8 procenta na 1,9 procenta.

O něco méně jasná je situace kolem inflace. V jejím případě si Powell ve svém proslovu před Kongresem vypůjčil slova své předchůdkyně Janet Yellenové, která nedosažení inflačního cíle na 2 % zdůvodňovala působením tranzitorních faktorů, u kterých se však nečeká, že by se měly opakovat. S tím souhlasí i čtvrtina dotazovaných ekonomů v rámci šetření Bloombergu – dle nich by americká inflace mohla do konce druhého čtvrtletí dosáhnout růstu o velikosti dvou a více procent po dobu tří po sobě jdoucích měsíců. Banka ING dokonce věří, že by se tempo růstu cen mohlo v létě dostat až na tři procenta, a to například působením slabého dolaru, vyšších cen komodit či vyšších zdravotních nákladů.

Na základě výše zmíněného vychází z šetření agentury Bloomberg odhad, že rizika nové prognózy z hlediska růstu a inflace budou vyhodnocena směrem nahoru. Tak je přesvědčeno 74 % dotazovaných ekonomů, 21 % se pak přiklání ke zhruba vyrovnaným rizikům.

V neposlední řadě bude pozornost zaměřena na komentář ohledně uvalení cla na dovoz hliníku a oceli do USA. V tomto případě se však nečeká, že by Powell byl jakkoliv konkrétní, resp. že by jakkoliv spekuloval nad možností vypuknutí obchodní války a jejími dopady na ekonomiku a trhy. Pravděpodobně se dočkáme vyjádření ve smyslu toho, že ohledně cel nejsou známy potřebné detaily, tudíž vše ostatní jsou jen spekulace, které Fed nebude chtít komentovat. Taková situace by silně připomínala prosinec 2017, kdy Janet Yellenová reagovala na dotazy ohledně dopadů daňové reformy. Tehdy sice zmínila, že někteří členové FOMC zlepšili svůj výhled právě na základě snížení daní, rovněž ale upozornila, že není možné nikterak přesně vyčíslit celkové dopady fiskálního opatření, a to obzvláště v delším období.

Něco podobného by tedy mohlo zaznít i na téma cel. Na druhou stranu, posunu bychom se mohli dočkat o něco později, a to za tři týdny, kdy bude zveřejněn zápis z dnešního zasedání Fedu (tzv. Fed Minutes) – stejně jako tomu bylo v případě daňové reformy.

Dolaru včera pomohl nárůst výnosů amerických bondů, stejně tak i citelně horší výsledek indexu ZEW jak z Německa, tak z eurozóny. Aktuálně se obchoduje na 1,2275 EURUSD. Během dnešního dne by se jeho kurz měl pohybovat v rozmezí 1,2249-1,2303 EURUSD.*

Koruna se v prostředí absence dat nadále drží lehce nad hranicí 25,40 za euro. Domácí měna se stále potýká s nedostatkem kurzotvorných fundamentů, které by ji posunuly jakýmkoliv směrem. Je sice možné, že se do jejího vývoj lehce promítne nervozita kolem Fedu, nečekáme však, že by šlo o jakkoliv dlouhodobý dopad.

Aktuálně se koruna obchoduje na 25,42 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,38 až 25,45 EURCZK, ve dvojici s dolarem pak od 20,60 až 20,79 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného k