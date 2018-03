Co říká historie o stříbře? Jen pár dnů na nákup před růstem.

Dnes je již všeobecně známo, že stříbro patří mezi nejvíce podhodnocené komodity vůbec a jeho potenciál je obrovský. Hlavní tahounem je průmyslová poptávka, kdy průmysl spotřebovává cca 85 %, recyklace je jen kolem 15 %. Stoupá obliba investování do stříbra a to ve velké míře, výrazně to je vidět ve východních zemích. Například tradiční Indie s její láskou ke žlutému kovu přechází také ke stříbru. Lidé jej pokládají za další možnost a místo, jak uchovat své bohatství. Je jasné, že stříbro dříve nebo později poroste k závratným výšinám a třeba bude vzácnější než zlato. Nicméně si na to ještě budeme muset nějakou chvíli počkat. Faktorů, které nahrávají růstu, je nespočet. Je jen otázkou času, kdy se vše zlomí.

Pojďme se podívat trošku do historie, na vývoj ceny a vývoje poměru zlata a stříbra. Jak již bylo řečeno, stříbro je velmi podhodnocená komodita a tato skutečnost nahrává tomu, aby si investoři mohli doplňovat své portfolio. Dnes za jednu unci zlata nakoupíme 80 uncí stříbra. Nicméně tento poměr je zatím obrovský a nemůže zůstat takto napořád. Tedy cena stříbra je extrémně nízko.

Podle historie se poměr ceny zlata a stříbra za posledních 25 let dotkl několikrát úrovně 80, tedy zlato/stříbro 1:80. Nicméně na této úrovni, jak ukazuje historie, se tento poměr dlouho neudržel. Historie rovněž ukazuje, že tento poměr je úrovní, ve které je stříbro extrémně podhodnoceno ve srovnání se žlutým kovem. Dříve nebo později se tento poměr změní a to ve prospěch stříbra. Vždyť historický poměr se udržoval na úrovni 1:15 a rovněž se v historii lidstva stalo, že stříbro bylo cennější než zlato. Bylo to např. v období starověkého Egypta.

Za poslední dva roky je patrné, že došlo k dosažení hranice pod 70, ale následně obrat a směřování opět na úroveň 80,4 (5. března 2018). Je patrné, že se poměr zlata a stříbra dlouho neudržel na úrovni 80 a výše. Můžeme to označit za určitý signál pro kupující, že čas, kdy nakoupit stříbro za velmi podhodnocenou cenu, je velmi krátký

Počet dnů, kdy poměr je vyšší než 80, je velmi málo. Jedná se o kalendářní dny, nikoliv o obchodní. Od roku 1995 došlo ke třem příležitostem, kdy se poměr dostal nad 80. Průměr činí 47 dnů. K 5. březnu 2018 byl poměr na 80 a více 20 kalendářních dnů. Takže v tuto chvíli se pohybujeme kolem 35 dnů. V nejbližší době může opět dojít k poklesu poměru pod 80, k posílení ceny stříbra. V tuto chvíli je vhodný čas doplnit případné portfolio o kov, který má před sebou zářivou budoucnost. Myslím si, že stříbro má tak velký potenciál, že bude dražší než zlato a jeho zářivá budoucnost bude extrémní.