Průměrná sazba hypoték v únoru stoupla na 2,36 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték letos v únoru stoupla na 2,36 procenta z lednových 2,28 procenta. Na stejné úrovni byly sazby naposledy v prosinci roku 2014. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Předloni v prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. Objemy i počty hypoték v únoru meziročně i meziměsíčně klesly.



V únoru bylo sjednáno celkem 7446 hypotečních úvěrů, což je o 337 smluv méně než měsíc dříve. V meziročním srovnání je rozdíl vyšší, v únoru 2017 bylo sjednáno 9413 hypoték.



"Únorové zvýšení základních sazeb České národní banky promítaly banky do hypotečních úvěrů prakticky okamžitě, opět však nikterak drastickým způsobem. Navíc z dnešního pohledu není již ani zřejmé, zda ČNB bude chtít zvyšovat sazby tak rychle, jak napovídaly úvodní signály. Růst sazeb hypotečních úvěrů by tak dále měl být spíše pozvolný a pravděpodobně bude prokládaný i obvyklými akčními nabídkami," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.





Objemy letos v únoru také zaznamenaly pokles. Byly sjednány hypotéky za 15,96 miliardy korun , tedy o více než půl miliardy korun méně než v lednu. Loni si v únoru lidé prostřednictvím hypoteční úvěru půjčili 18,95 miliardy korun Až na drobné výkyvy průměrná hypotéka stále roste. Lidé si v únoru půjčovali v průměru 2,143.371 Kč . Měsíční splátka hypotéky na jeden milion Kč na 20 let byla pod 5000 korun naposledy přesně před rokem, od té doby roste. Letos v únoru byla 5233 korun měsíčně.