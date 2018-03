Fed sazby zvýší, důležitější však bude nová prognóza (Ranní zpráva z finančního trhu)

O tom, že Fed dnes zvýší úrokové sazby, nikdo nepochybuje. Mnohem zajímavější bude nový medián úrokových sazeb, který ukáže, jak američtí centrální bankéři vidí sazby do budoucna. Podle našeho názoru by se trajektorie očekávaného vývoje úrokových sazeb mohla posunout směrem nahoru. To by mohlo zeleným bankovkám vlít krev do žil. Polský maloobchod si udrží solidní dynamiku z ledna. V následujících měsících na něho však dopadne omezení nedělních prodejů.

Trajektorie očekávaného vývoje úrokových sazeb Fedu se posune nahoru

Zvýšení úrokových sazeb o 25 bb na dnešním zasedání americké centrální banky je v podstatě hotová věc. Mnohem zajímavější tedy bude pohled na novou prognózu z dílny Fedu. Podle našeho názoru by se směrem nahoru mohla posunout celá trajektorie očekávaného vývoje úrokových sazeb. Zatímco pro letošní rok bude medián úrokových sazeb (sestavený na základě prognózy prezidentů jednotlivých regionálních rezervních bank) stále indikovat trojí zvýšení úrokových sazeb, pro rok 2019 by se medián mohl posunout ze dvou zvýšení na trojí. Směrem nahoru budou zřejmě vylepšeny i vyhlídky růstu HDP. Inflační vývoj pak zůstane pravděpodobně beze změny. Kurz dolaru by si tak dnes mohl připisovat zisky.

Z dat nás čeká pouze statistika prodeje stávajících nemovitostí ve Spojených nemovitostí. Po lednovém propadu očekáváme korekci a růst prodejů o 1,1 % m/m.

Euru došla dobrá nálada

Euru dobrá nálada ze začátku týdne dlouho nevydržela. Už v úterý si ze svého konta odepsalo 0,4 %, když oslabilo na 1,228 USD/EUR. Trhy se již zřejmě připravovaly na dnešní zasedání Fedu, které by mohlo vyznít ve prospěch dolaru. Březnový německý ZEW index také nedopadl nejlépe, když ve složce očekávání propadl na 5,1 bodu, nejnižší úroveň od září 2016. Na náladě německých investorů se podepsaly obavy z výrazného růstu mezd i ochranářské politiky Donalda Trumpa. Naopak spotřebitelská důvěra se v eurozóně udržela v kladných číslech, stále nejvýše od roku 2001.

Polský maloobchod udrží solidní dynamiku

Polské únorové maloobchodní tržby by měly udržet meziroční dynamiku na úrovni 8,2 % a potvrdit, že spotřeba domácností zůstává tahounem polské ekonomiky. Do budoucna však maloobchodní tržby doplatí na rozhodnutí vlády zakázat 2x v měsíci nedělní prodeje. Opatření vešlo v platnost v březnu. Ve zbytku regionu je kalendář ekonomických událostí prázdný. Regionální měny si tak budou muset vystačit s děním na světových trzích, které se budou připravovat na večerní zasedání americké centrální banky.

Regionu chybí zajímavější impulzy

Středoevropské měny si včera mnoho legrace neužily. Všechny zůstaly v celodenním hodnocení víceméně beze změny. Pouze polský zlotý ztratil 0,1 %, když se posunul na úroveň 4,229 PLN/EUR. Koruna oscilovala kolem úrovně 25,42 CZK/EUR. K výraznějším pohybům jí chyběly zajímavější impulzy.