Kakaová velmoc vsadila na jinou komoditu

Ghana, stát ležící na západním pobřeží Afriky, známý jako jeden z největších světových producentů kakaa, se letos chystá významně podpořit svůj hospodářský růst. Díky úplně jiné komoditě.

Ghana brzy zažije „ropný boom“, tvrdí Imad Mesdoua, hlavní konzultant pro Afriku u Control Risks. „Přispějí k tomu hlavně rostoucí ceny ropy, větší produkce a nové dohody, které by měly začít být aktivní během příštích šesti měsíců,“ dodal Mesdoua.

Britská firma Tullow Oil a italská Eni rozšířily v posledních letech v této bývalé britské kolonii své aktivity. Tullow Oil vytěžila svou první ghanskou ropu v roce 2016 a letos v únoru odstartovala svůj několikaletý program těžby na polích Tweneboa, Enyenra a Ntomme u pobřeží Ghany. Eni mezitím v polovině roku 2017 začala s produkcí na poli Sankofa.

Ghanský prezident Nana Akufo-Addo v březnu oznámil, že odhad hospodářského růstu země je letos 8,3 %, tedy vyšší než původně uvedených 6,8 % v ročním rozpočtu. Toto číslo podle Akufo-Addy odráží významný posun vzhůru, když uvážíme, že roční tempo růstu před dvěma lety bylo 6,3 %, uvedla agentura Reuters.

Philip Walker, analytik na Ghanu u Economist Intelligence Unit, Navzdory úctyhodným číslům upozornil, že neropný segment ghanského hospodářství zažívá „slušnou úroveň růstu, ale ne velkolepou“. Podle Observatory of Economic Complexity bylo hlavním vývozním produktem Ghany v roce 2016 zlato, které tvořilo 42 % celkových vývozů. Následovalo ho kakao (18 %) a až poté ropa (9,1 %).

Politické sliby

Pozitivní zprávy o hospodářství Ghany podporuje politická scéna v zemi. Akufo-Addo byl zvolen v roce 2016 na základě svého hospodářského programu, která razí snižování podnikových daní, boj s korupcí a formalizování ekonomiky. Navzdory vyhlídkám růstu ale zůstává Ghana zemí s nižšími středními příjmy. Její HDP na hlavu bylo loni podle Mezinárodního měnového fondu 1 610 USD, tedy hluboko pod hranicí 4 960 USD pro rozvíjející se trhy.

„Ghanská demokracie je výhodou její ekonomiky,“ řekl Walker, ale dodal, že „Ghana měla v minulosti silný růst, který se ale nepřelil do pracovních míst.“ Podle odhadu americké zpravodajské agentury CIA z roku 2015 dosahovala nezaměstnanost v zemi 11,9 %.

Ghana je také v posledním roce programu pomoci Mezinárodního měnového fondu, zaměřeného na podnícení růstu a snížení veřejného dluhu a inflace. Avšak Akufo-Addo naznačil záměr oprostit svou zemi od pomoci západu, když během prosincové tiskové konference s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem mluvil o nutnosti „nedopustit, aby Afrika poníženě prosila o pomoc, o charitu, o dávky“.

Odklon od kakaa

Mezitím, co ropný průmysl Ghany může růst, mohla by se zhoršit její reputace jako světově proslulého producenta kakaa. Ghana a její soused, Pobřeží slonoviny, dodávají 60 % světového kakaa. Podle Vincenta Manu, ředitele pro Ghanu u Světové kakaové nadace, má sklizeň hodnotu 25 – 30 % zemědělského HDP země. Kakaový průmysl ale ohrožuje urbanizace. „Pro mladé lidi to kvůli ziskovosti není zajímavé,“ komentoval Manu.

Změny klimatu také hrají svou roli. Ghanská produkce kakaa by v této sezóně kvůli slabým dešťům mohla být 700 000 tun, čímž by pokulhávala za výhledem 850 000 tun, řekl Reuters šéf Ghana Cocoa Board. Poté, co byl ohlášen nižší odhad sklizně Ghany a Pobřeží slonoviny, vyletěly nedávno ceny kakaa na více než roční maxima.

Zdroj: CNBC