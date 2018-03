MFČR navrhuje nižší DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely Zákona o DPH, která snižuje daňové zatížení v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a kosmetických služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost a prodeji točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21% na 10%, tedy více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21% na 15%, a to rovněž na 10%. Cílem novely je také reálné snížení ceny vodného a stočného pro konečného spotřebitele. Navržené změny jsou součástí novely zákona o evidenci tržeb a představují plnění jednoho z bodů programového prohlášení vlády.

„Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Bilance prvního roku s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ říká ministryně financí.

Výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %):

domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona dani z přidané hodnoty , a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),

úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),

odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),

služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,

služby mytí oken prováděné v domácnostech,

drobné opravy obuvi a kožených výrobků,

drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,

drobné opravy jízdních kol,

kadeřnické, kosmetické a podobné služby,

řezané květiny.

Zavedení snížené sazby DPH u vody přispěje k zajištění dostupnosti této životně důležité komodity pro občany a k udržení komfortu a spotřeby vody v domácnostech na potřebné úrovni. Snížení daňového zatížení bude představovat pozitivní příspěvek ke snížení či udržení spotřebitelských cen, jejichž úroveň se v posledních letech trvale zvyšuje. „Snížením DPH o třetinu chceme tento nepříznivý trend zvrátit. Ministerstvo financí díky nástrojům cenové regulace a cenové kontroly v oblasti vodárenství zároveň disponuje nástroji, kterými ohlídá, že tento rozdíl nezůstane u vodárenských společností, jak se to stalo například v případě farmaceutických společností při snížení DPH na léky,“ dodává Alena Schillerová.

Celkový dopad navrženého snížení DPH na veřejné rozpočty představuje 3,4 mld. Kč ročně. Účinnost změn je navázána na spuštění poslední fáze EET.