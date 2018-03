Souhrn 20.3. - Evropa lehce v plusu v očekávání růstu sazeb a komentářů Fedu, dolar a ropa v plusech, BCPP lehce v plusu, ČEZ oslabil na 500

12.h - Evropa vyhlíží růst dolarových sazeb a doprovodné komentáře, euro předpisově oslabuje, ropa roste, BCPP v plusu,

ČEZ zmatený absencí návrhu dividend

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při průměrné likviditě lehce rostla.Evropské akciové trhy dnes i přes určité těžkosti také lehce rostly. Investoři vyhlížejí především zítřejší rozhodnutí amerického FOMC o nastavení sazeb a s určitým napětím vyhlížejí také doprovodné komentáře a v nich náznaky dalšího vývoje sazeb. Pozitivní reakce trhů naznačují, že samotného růstu sazeb se investoři neobávají a větší váhu přikládají celkovému vývoji ekonomiky Technologie se jen s obtížemi vyrovnávají s problémy Facebooku a víkendovými návrhy na zdanění technologických lídrů v EU.US trhy vstupují do dalšího dne opatrně. Téměř 100% dotázaných počítá se zítřejším zvýšením dolarových sazeb. Důležitější ale budou doprovodné komentáře. Americký dolar v očekávání zvýšení dolarových sazeb poslušně a příkladně roste. Koruna euru hledá další směr nad hranicí 25,4. Ropa dnes silněji roste a to poněkud netradičně spolu s dolarem. Trh zjevně očekává silné komentáře Fedu k vývoji největší ekonomiky světa, což dává prostor pro úvahy o možném růstu poptávky po surovinách v čele s ropou v globálním měřítku. BCPP dnes v lehce pozitivním módu všech hlavních titulů s výjimkou ČEZ , který představil své výsledky za 4Q17 potažmo celý rok 2017. Výsledky byly vesměs příznivě laděné včetně výhledu, ale zcela chyběla byť i jediná zmínka či náznak výše dividend, což poněkud znejistělo některé investory. Akcie ČEZ proto ve finále poklesly na hranici 500 Kč a do značné míry tím bránily burze ve větším růstu celého indexu. Výrazněji se dařilo akciím Erste a v růstu pokračují akcie