Radovan Škultéty: Aon posiluje řady AČPM

Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) přijala v prosinci 2017 rozhodnutí o přijetí významných mezinárodních makléřských firem do svých řad. Členy asociace se tak staly společnosti MARSH a Aon Central and Eastern Europe. Jak tento krok vnímá generální ředitel Aon Risk Solutions ČR a SR Radovan Škultéty?

Co pro vaši společnost znamená členství v Asociaci českých pojišťovacích makléřů?

Aon Central and Eastern Europe oceňuje rozhodnutí valné hromady AČPM, která vnímá naši společnost jako přínos pro fungování asociace. Bereme náš vstup jako závazek podílet se na práci asociace. Dokážeme, že Aon je společnost, která je schopna aktivně napomáhat zvyšování kreditu pojišťovacích makléřů, a to nejen v rámci pojišťovnictví.

Jsme přesvědčeni, že naše členství bude přínosné jak pro asociaci samotnou, tak pro naše klienty. Jsme připraveni naslouchat a nechat se inspirovat pozitivními podněty od ostatních členů asociace.

Jak vnímáte roli AČPM v rámci českého trhu?

Oceňujeme roli asociace ve vztahu k legislativě či nastavování pravidel etického fungování. Role asociace je významná také z hlediska budování obecného povědomí o našem oboru a rozšiřování mezinárodních kontaktů.

To vše jsou oblasti, ve kterých může být Aon významnou posilou. Jsme mezinárodní společnost kotovaná na NYSE (New York Stock Exchange), s více než 50 tisíci zaměstnanci a pobočkami ve více než 120 zemích světa. Na českém trhu jsme přítomni přes 25 let.

Jako nový člen asociace si zatím netroufáme hodnotit, jaké by měly být její budoucí priority. V obecné rovině je dlouhodobým problémem našeho oboru jasné definování role pojišťovacího makléře a zejména pak jejího odlišení od pojišťovacího agenta či jiného zprostředkovatele pojištění. Rozhodně také nelze opominout nové výzvy, které před námi stojí, jako jsou IDD či GDPR.

Jak byste okomentoval vývoj současného pojišťovnictví? Jeho problémy, pozitiva…

Hlavní problémy jsme popsali v předchozí otázce. Za pozitivní naopak pokládáme skutečnost, že nám „rostou” uvědomělí klienti, kteří chápou naši roli jako poradce a ne jako zprostředkovatele, chápou naši přidanou hodnotu a tuto hodnotu taky jednoznačně požadují.

Důležité rovněž je, že existují makléřské firmy, jejichž představitelé jsou připraveni za status pojišťovacího makléře bojovat i ve svém volném čase a bezplatně, protože věří, že tahle profese je nejen velice zajímavá, ale je svého druhu i posláním.Tito lidé vědí, že si náš obor s sebou historicky nese určitou zátěž v podobě negativních emocí a že k odstranění tohoto handicapu je potřeba vyvinout velké úsilí.

Mých téměř 20 let v oboru mě přesvědčilo, že to má smysl!