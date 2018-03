Credit Suisse: Silnější yen komplikuje splnění inflačního cíle. Pomůže olympiáda 2020?

Podle analytiků Credit Suisse silnější japonský jen komplikuje plnění inflačních cílů tamní centrální banky.Jen od začátku roku zhodnocuje díky relativně robustnímu ekonomickému růstu (7 čtvrtletí v řadě) a slabosti dolaru , od kterého se odklání část investorů kvůli nepředvídatelnému Trumpovi. Posilování měny ovšem komplikuje plnění inflačních cílů centrální banky. Silnější měna zlevňuje zahraniční zboží a jeho ceny tak klesají a vytvářejí obdobné tlaky v rámci celé ekonomiky . BoJ cíluje inflaci na 2%, ale doposud se podařilo ji vytáhnout pouze na cca 0,9%. Podle Credit Suisse bude splnění 2procentního cíle do roku 2019 nebo 2020 obtížné. Určitou podporou by mohlo být konání letních olympijských her v Tokyu v roce 2020. Očekávaný příliv turistů by mohl pomoci zvyšovat ceny.