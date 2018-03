Rozbřesk: Další nadílka nových státních dluhopisů na obzoru

Český dluhopisový trh čeká další solidní nadílka státních dluhopisů. MF včera zveřejnilo emisní kalendář, podle kterého v dubnu nabídne investorům dluhopisy za 24 mld. korun ve splatnosti od tří do patnácti let. Za celý kvartál by pak mělo jít o maximálně 60 mld., které chce ministerstvo z trhu získat. A vlastně by to nemusel být ani problém. Úvod roku byl sice slabší z pohledu zájmu i výsledků emisí, nicméně situace na bondovém trhu se docela změnila k lepšímu. Zájem o dluhopisy roste, i když zahraniční investoři z tohoto trhu úspěšně couvají. Ze statistik státního dluhu se dá vyvodit (vyspekulovat), že nerezidenti bondy ani tak nevyprodávají, ale spíše čekají do splatnosti. Získané koruny však už do dluhopisů zpátky většinou neinvestují. Trh tak znovu opanovaly domácí subjekty, jejichž podíl z necelých 50 % v září loňského roku vyšplhal na více než 62 %. A pondělní splátka padesátimiliardového dluhopisu nejspíše jejich podíl dále navýšila. Trh se pozvolna a vlastně i bezbolestně vrací do podmínek před koncem intervenčního režimu. Nakonec proč by investoři spekulující na posilování koruny měli mít eminentní zájem nakupovat dlouhé papíry s vidinou, že jejich ceny budou klesat s tím, jak bude chtít ČNB normalizovat úrokové podmínky v ČR.



I bez zahraničí je zájem o české korunové dluhopisy v posledních týdnech docela solidní. MF se už podařilo na trhu za necelé tři měsíce umístit papíry za přibližně 49 mld. korun bez nějakého rapidního nárůstu požadovaných výnosů. Pozici ministerstva navíc posiluje i dosavadní vývoj státního rozpočtu, který za první dva měsíce skončil s přebytkem 26 mld. korun. I s ohledem na stovky miliard točící se ve státní pokladně není likvidní pozice ministerstva rozhodně chudá. O aktuální přesné částce na účtech se neví, ale na konci roku tam „leželo“ 235 mld. korun, které případnou krátkodobou likvidní potřebu hladce vykryjí. Na druhou stranu – když pomineme „drobné“ – čeká MF ještě další padesátimiliardová splátka v červnu a více než sedmdesátimiliardová v srpnu, takže dluhopisový trh rozhodně nedostatkem nových papírů trpět nebude. Otázkou je, jestli neutrpí jejich ceny poté, až se ČNB opět vrátí ke své jestřábí rétorice.





Koruna se během včerejška pohybovala těsně nad hranicí 25,40 EUR/CZK a její volatilita zůstává i nadále v podstatě jen symbolická. Chybí impuls k posílení, který by mohla dodat snad jen ČNB . Ta ovšem zůstává v podstatě spokojená s dosavadním vývojem a o růstu sazeb mluví víceméně mlhavě v termínech druhého pololetí. Je vidět, že se čeká na ECB, která by během tří měsíců měla začít vyjasňovat, jak chce postupovat dál. Respektive, jak hodlá vycouvat z politiky QE, která sice obohatila její portfolia o dluhopisy za stovky miliard eur , ale na druhou stranu vlastně už nemá moc co přinést. Před začátkem týdne mlčení by se mohl ozvat ještě nějaký ten hlas z bankovní rady ČNB , nicméně zásadní změnu pohledu asi nepřinese. Britská libra nadšeně zareagovala na včera zveřejněnou informaci, že Velké Británii a Evropské unii se podařilo dát dohromady návrh dohody, která upraví vzájemný vztah po brexitu . Jde stále o návrh, který upravuje "jen" přechodné období po opuštění EU a který se ještě může lehce měnit, ale pokud povede k ratifikaci, bude to velký úspěch. Zejména se podařilo posunout v otázce Severního Irska, které dosud dohodu blokovalo. Dohoda, z níž mimo jiné vyplývá, že Velká Británie bude mít statut nehlasujícího člena EU až do konce roku 2020, měla dokonce pozitivní vliv na euro , které zpevnilo vůči dolaru Britská libra nemůže klidně spát ani dnes, kdy přijdou na pořad britská inflační data za březen. Pokud jde o eurodolar, tak ten bude sice dopoledne monitorovat výsledek německého indexu podnikatelské nálady ZEW, ale trh již začíná upínat pozornost k zítřejšímu zasedání Fedu. Brent vstoupila do dnešního obchodování bez výraznějších změn a nadále se tak drží poblíž 66 USD /barel. V posledních týdnech se ropný trh potýká s relativně nízkou volatilitou a je otázkou, jaký typ nových zpráv by na něj mohl vnést výraznější rozruch. Téma znovu uvalení sankcí na Írán, stejně jako finální podoba amerických importních cel sice poutají zvýšenou pozornost, nicméně zůstávají zahaleny mnoha nejasnostmi a jejich dopad na cenu je tak zatím spíše tlumený. Nejinak tomu s největší pravděpodobností bude v případě dnešních dat o zásobách od API, předskokana zítřejší EIA.Ztrácely všechny hlavní indexy, v čele s technologickým Nasdaqem (SPX500 -1,4 %, DJIA -1,3 %, Nasdaq -1,8 %). Vlnu výprodejů spustila technologická společnost Facebook , když se ukázalo, že díky chybě Facebooku se dostala společnost Camridge Analytica k datům 50 milionů uživatelů Facebooku Facebooku včera ztratily bezmála 7 % své hodnoty. Poklesům se neubránily ani tituly jako Google (-3 %), Microsoft (-1,8 %), Amazon (-1,7 %) nebo Apple (-1,5 %).