Úterní obchodní seance 20. 3. 2018

Úterý 20. 3. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-1,35 %), S&P500 (-1,42 %) a NASDAQ (-1,84 %).

Evropa: DAX (-1,39 %), CAC40 (-1,13 %), FTSE 100 (-1,69 %).

Čína: Hang Seng (+0,17 %), Shanghai Comp. (+0,32 %), CSI 300 (+0,06 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,47 %).

Makroekonomický kalendář

G20 Meeting (Buenos Aires) – Druhý den

DE: (08:00) – Index cen výrobců (PPI) za měsíc únor

GBP: (10:30) – Indexy spotřebitelských cen (CPI) za měsíc únor

DE/EUR: (11:00) – ZEW Index ek. sentimentu (březen)

EUR: (16:00) – Index spotřebitelské důvěry (březen)

/CL: (21:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. +1,156 M

Zámořské akciové trhy zakončily první obchodní seanci v červených číslech. Nejvíce odepisoval sektor technologií pod tlakem zpráv o zneužití přes 50 mil. uživatelských účtů sociální sítě Facebook (-6,77 %). Širší index S&P500 a technologický Nasdaq zažily nejhorší den za posledních pět týdnů. Kromě Facebooku, který přišel o téměř sedm procent, ztrácely kvůli obavám z možné regulace technologií i akcie Applu, majitele Googlu společnosti Alphabet a Microsoftu.

Před úterním setkáním ministrů financí a guvernérů centrálních bank dvaceti největších ekonomik světa (G20), které by mělo jednat o clech, oslabily i průmyslové tituly. V úterý a ve středu zasedá americká centrální banka. Investoři očekávají, že zvýší základní úrokovou sazbu do rozpětí 1,50 až 1,75 %, ze současného 1,25 až 1,50 %. Podle některých odhadů by letos mohlo dojít i k více navýšením, než Fed původně avizoval. Důležitá bude první tisková konference nového předsedy FEDu Jerome Powella.

Na devizových trzích se dařilo euru. Podpořila ho zpráva agentury Reuters, že se debata v ECB posouvá od nákupu dluhopisů k růstu úroků. To oživilo dohady, že by banka mohla přistoupit ke zvýšení základní úrokové sazby dříve, než se všeobecně čekalo. Po zprávě, že se vyjednavači Evropské unie (EU) a Británie shodli na velké části dohody o vystoupení Británie z EU, zpevnila libra.

Co se makrodat týče, nebude úterní seance příliš zajímavá, ačkoliv se dočkáme inflačních dat z Německa a Británie. Obchodníci budou vyhlížet výstup ze středečního dvoudenního zasedání amerického FEDu, poprvé v čele s Jeromem Powellem, což může zvyšovat nervozitu a citlivost trhu na nové informace. Sentiment včerejších výprodejů by se mohl projevit i dnes, nicméně zatím americké futures, před otevřením evropského trhu, naznačují lehký růst 2 desetin.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Porsche AG, Tom Tailor AG, Elbit Systems (ESLT), FedEx (FDX),