Pegas Nonwovens (Prodat, 12m cíl v revizi) - Splnění výhledu managementu, ale nulová dividenda (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: čtvrtek, 22. března 2018

Očekávané výsledky hospodaření: Za čtvrté čtvrtletí očekáváme zvýšení produkce díky rozjezdu nové linky k 28,5 tis. tun, což je meziročně o zhruba 10 % více. Zároveň neuvažujeme o žádných významnějších odstávkách. Celkové tržby budou rovněž ovlivněny meziročně vyššími cenami polymerů, proto očekáváme jejich růst o 20 % na 58,3 mil. EUR. EBITDA by měla také zaznamenat meziroční zvýšení, ale ne tak razantní jako v případě tržeb. Předpokládáme, že přenosový mechanismus cen polymerů by měl působit mírně negativně. Z výsledků vypadnou i jednorázová plnění z pojištění, o kterých Pegas účtoval v předešlém roce, ale v loňském čtvrtém čtvrtletí se již neopakovala. EBITDA by tak dle nás měla vzrůst o 4 % a mírně přesáhnout hranici 13 mil. EUR. Odhadovaný pokles čistého zisku o 7 % na 1,7 mil. EUR je způsoben několika faktory. Úrokové náklady by se měly kvůli emisi dluhopisů na začátku roku 2017 meziročně zvýšit o více jak pětinu. Zařazení nové linky zvýšilo odpisy majetku o 9 %. V neposlední řadě pak předpokládáme o 1 mil. EUR hlubší kurzovou ztrátu.