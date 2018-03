Úvěroví specialisté letos musejí složit odbornou zkoušku. Přípravu usnadní školení zdarma i volně dostupná aplikace

Nový zákon o spotřebitelském úvěru přinesl kromě opatření posilujících postavení klientů také vyšší nároky na odbornost úvěrových specialistů. Ti musejí nově absolvovat odbornou zkoušku organizovanou Českou národní bankou, a to nejpozději do konce listopadu. Společnost Gepard Finance nabízí pro odbornou veřejnost zdarma přípravné školení i aplikaci pro praktické studium zkouškových otázek.

Jednou z významných změn, které přinesl zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je požadavek na prokázání odbornosti všech úvěrových specialistů. Ti tak nově musejí složit zkoušku odborné způsobilosti, a to do 2 let od účinnosti zákona. K datu 30. 11. 2018 je tak nezbytné, aby byli všichni úvěroví poradci proškoleni a měli potřebný certifikát o absolvování zkoušky. Největší hypoteční specialista na českém trhu, společnost Gepard Finance, pořádá odborné přípravné školení jako přípravu na zkoušky odborné způsobilosti pro odbornou veřejnost zdarma. „Protože klademe důraz na kvalitu znalostí našich makléřů, máme přehled o tom, která témata působí uchazečům největší potíže. Čtyřhodinové školení je proto zaměřeno právě na okruhy otázek, u nichž se často chybuje,“ uvedl Jiří Pathy, předseda představenstva Gepard Finance. Přihlášení na konkrétní termíny školení lze provést přímo z webu společnosti.

Kromě teoretického školení je možné pro kvalitní přípravu makléřů na zkoušky odborné způsobilosti využít rovněž doplňkovou aplikaci. Ta funguje v programu MS Excel a výborně se hodí pro praktické studium zkouškových otázek. Výhodou je okamžitý výsledek odpovědi bez nutnosti čekání na vyhodnocení celého testu. Program též opakovaně nepředkládá otázky, na které jste odpověděli správně. Naopak po špatné odpovědi program otázku po nějaké době zopakuje, čímž vás donutí ujistit se, že ji skutečně zvládáte. „Aplikace byla původně určená pro naše makléře v rámci nadstandardní podpory, kterou jim zajišťujeme. Nyní je k dispozici pro všechny makléře zdarma na našem webu. Otázky je pak možné exportovat do formátu PDF a uložit například do mobilu, díky čemuž se na zkoušky lze připravovat kdekoliv a kdykoliv,“ dodává Jiří Pathy.