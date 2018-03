Maturita nestačí, do Česka by se mohly vrátit mistrovské zkoušky.

Do Česka by se mohly v budoucnu opět vrátit mistrovské zkoušky. Ty by měly být zárukou, že každý, kdo je složil, skutečně ovládá řemeslo na nejvyšší úrovni. V minulosti mistrovské zkoušky existovaly, později je začala suplovat maturita. Po jejich znovuzavedení volají kromě některých pedagogů také zástupci hospodářské komory nebo někteří politici.

Hospodářská komora už léta volá po znovuzavedení mistrovských zkoušek. Řemeslník by získal titul mistr a to by měla být záruka jeho kvalifikace a kvality odvedené práce.

Hospodářská komora by tak mohla opět prezentovat skutečné mistry svého oboru. "Jde o jednoznačné státem uznávané osvědčení o tom, že to řemeslo člověk skutečně umí," vysvětlil prezident komory Vladimír Dlouhý.

Zavedení zkoušek vítají i někteří pedagogové, podle nich je nahrazování zkoušky maturitou nesmysl, ta totiž o kvalitě řemeslníka nevypovídá. "Když někdo udělá maturitu, tak to neznamená, že umí pracovat rukama. Myslím si, že mistrovská zkouška je žádoucí i z pohledu ochrany spotřebitele," sdělil ředitel průmyslové školy Drahoslav Matonoha.