Růst americké ekonomiky je tažen dluhem

Nebýt faktu, že USA mají statut globální ekonomické velmoci číslo jedna a tím pádem i prvotřídního dlužníka, americké dluhopisy by nejspíš přestaly být považovány za hlavní bezrizikové aktivum. Koneckonců hrubý vládní dluh USA vztažený k HDP od roku 2008 vzrostl skoro o 40 % a nyní dosahuje 105 % HDP.

Americká ekonomika na první pohled šlape. Trhu práce se daří, rostou mzdy i HDP a Fed díky tomu zvyšuje úrokové sazby. Jak moc je ale tento růst tažen státním dluhem? To že má stát dluhy je normální. Problém nastává, pokud jsou tyto dluhy příliš vysoké, nebo pokud je na nich závislý růst ekonomiky. Nedávno zveřejněná studie poradenské společnosti 720 Global pak přišla s velmi zajímavým zjištěním. Vývoj HDP v USA čím dál více ovlivňuje tamní federální vláda svými výdaji, či různými daňovými úlevami. To ovšem vede k velmi rychle rostoucímu zadlužení. Navíc se ukazuje, že americký HDP po odečtení růstu dluhu prakticky neroste. Hezky je to vidět na grafech níže.















Zdroj: realinvestmentadvice.com

Co to tedy znamená pro světové finanční trhy? Rizika pro investory do hlavních akciových titulů jsou zatím poměrně nízká. Tyto firmy jsou totiž mimořádně silné a navíc většinou působí po celém světě, díky čemuž mohou globálně optimalizovat svou činnost. Je ovšem reálné, že v dlouhodobém horizontu může dojít ke změně pohledu na americké dluhopisy. Je totiž diskutabilní, jak dlouho se USA mohou zadlužovat současným tempem. Již za osmileté éry Baracka Obamy se americký dluh v nominálním vyjádření téměř zdvojnásobil a Donald Trump evidentně k zodpovědné rozpočtové politice také příliš netíhne.

Hrozí tedy, že USA zkrachují? Nejspíš ne. V době, kdy centrální banky mohou emitovat prakticky neomezené množství peněz se to zdá být nepravděpodobné. Prostor pro výrazné utahování měnové politiky je ovšem omezený. Stejně tak se ale nedá počítat s tím, že by si americký dolar a americká ekonomika jako celek v dlouhodobém horizontu mohly udržet tak silné postavení v globální ekonomice jako mají nyní. Pravda je, že i ostatní vyspělé země se potýkají s vysokými dluhy, které v budoucnu mohou přinést problémy. Nutno ovšem podotknout, že prakticky všude jinde roste nominální HDP rychleji než nominální dluh země a situace v USA je tak opravdu mimořádná.

USA se tak musejí zamyslet, jak ekonomiku zreformovat. Jedním z prvních bodů by pak mohlo být omezení růstu federálního dluhu a zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství, aby tamní ekonomika a životní úroveň Američanů rostly i bez nutnosti dalšího zadlužování. Plánované obchodní války Donalda Trumpa k tomu ovšem určitě nepovedou.