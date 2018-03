Evropa v červeném, Praha na nule. Akcie Micro Focus -55 % po odstoupení generálního ředitele

Pražská burza si drží svůj ranní klid a lehce po dvanácté hodině se pohybuje s nulovou změnou oproti závěru minulého týdne. Proti sobě působí tlaky na posilování indexu PX , které reprezentuje především Moneta (+1,3 %), a z druhé strany tlačí na pokles Kofola (-1,2 %) a Stock (-2 %). ČEZ neudržel svůj krátký ranní výkyv směrem nahoru a aktuálně odepisuje -0,5 %.



Určité uklidnění situace zaznamenal trh v Německu. Oproti ranním prudkým pohybům směrem do záporu je teď situace spíše umírněná. DAX stále odepisuje 0,8 %, ale podkladové tituly v průběhu dne snižují své ranní ztráty a většinou se pohybují kolem -1 %. Nejztrátovější akcií z celého indexu zůstává Henkel, ale spolu s ostatními zmírnil svou ztrátu na -2,6 % (oproti ranním -5 %).

Akcie přední britské softwarové firmy Micro Focus se propadly o 55 procent na tříleté dno poté, co snížila roční předpověď tržeb a odstoupil její generální ředitel. Na tržbách se podepsaly nižší příjmy z licencí a problémy spojené s nákupem aktiv společnosti Hewlett Packard Enterprise.

Propad hodnoty této firmy na méně než polovinu vedl k poklesu evropského technologického sektoru o 2 procenta, nejvýraznějšímu od výprodejů na globálních akciových trzích na začátku února.

Vlny na trzích v pondělí vyvolal také potopená akvizice v odvětví komerčních nemovitostí. Akcie britského provozovatele obchodních center Hammerson vyletěly o 24 procent do čela titulů v indexu STOXX 600 poté, co oznámila, že odmítla nabídku na převzetí jejím fracouzským protějškem Klépierre



Pokles na evropských trzích může být spojen se situací v zámoří, kde futures na hlavní indexy také ztrácejí (S&P 500 -0,5 %, DJIA -0,5 % a Nasdaq dokonce -1,5 %. Investoři tyto poklesy připisují víkendovým prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteru, která přinášejí další politickou nejistotu na akciové trhy.



V pre-marketu klesají akcie společnosti Facebook (-3,7 %) po zprávě, že výzkumná společnost Cambridge Analytica sesbírala data pro politický výzkum od 50 milionů uživatelů Facebooku, bez jejich vědomí. Twitter na to konto vykazuje také pokles. konkrétně -1,6 %.