Facebook čelí kritice kvůli zneužití informací o uživatelích

Na sociální síť Facebook a jejího generálního ředitele Marka Zuckerberga se snesla kritika od zákonodárců z obou stran Atlantiku. Důvodem je zpráva, kterou o víkendu zveřejnily listy The New York Times (NYT) a The Guardian, že společnost Cambridge Analytica nečestně získala informace o 50 milionech uživatelů facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016.



Britský zákonodárce Damian Collins, který vede mediální výbor v britském parlamentu, obvinil Facebook, že poskytuje zavádějící informace, když zlehčuje riziko toho, že data uživatelů jsou sdílena bez jejich souhlasu. Uvedl, že požádá Zuckerberga a další výkonné představitele Facebooku, aby předstoupili před jeho výbor, který vyšetřuje dezinformace a falešné zprávy. Podle Collinse společnost Facebook trvale podhodnocuje riziko úniku dat a poskytla výboru klamavé odpovědi. "Někdo by měl za to převzít zodpovědnost. Je čas, aby se Mark Zuckerberg přestal schovávat za svoji facebookovou stránku," prohlásil.





Collins také obvinil šéfa britské firmy Cambridge Analytica Alexandera Nixe ze lži. Nix minulý měsíc řekl výboru, že jeho firma neobdržela data od výzkumníka, který je obviněn z toho, že získal osobní informace o milionech uživatelů Facebooku Ve Washingtonu demokratická senátorka Amy Klobucharová, která je členem senátního právního výboru, vyzvala Zuckerberga, aby předstoupil před výbor a vysvětlil, co sociální síť věděla o zneužití údajů na cílenou politickou reklamu a manipulaci s voliči. Podobně se vyjádřil i demokrat Adam Schiff, který je členem kongresového výboru zkoumajícího údajné ruské vazby na volební kampaň Trumpa. Facebooku také hrozí kvůli Cambridge Analytica vyšetřování regulačními úřady a soudní spory. Nejméně dva státní zástupci, států Massachusetts a Pensylvánie, již oznámili, že hodlají zahájit vyšetřování.EU uvedla, že narušení dat v případě Facebooku , pokud bude potvrzeno, je děsivé. "Nechceme toto v EU a podnikneme všechny možné právní kroky, včetně přísnějších pravidel na ochranu dat a silnějšího prosazování nařízení v rámci obecného nařízení o ochraně osobních údajů," řekla listu Financial Times komisařka Věra Jourová, která má ochranu dat na starosti. Jourová se chystá do USA, kde podle svého vyjádření bude chtít další vysvětlení od Facebooku Facebook se v uplynulém roce potýkal s kritikou kvůli tomu, že jeho stránky jsou zneužívány pro šíření ruské propagandy a falešných zpráv. O víkendu se firma snažila bránit novému obvinění. Nejvyšší představitelé se přes účty na twitteru hájili tím, že ochrana firmy nebyla porušena a Facebook není vinen. "Jednoznačně to nebyl únik dat. Žádný systém nebyl infiltrován, žádné heslo nebo informace nebyly ukradeny nebo napadeny," uvedl Andrew Bosworth, který má na starosti spotřebitelský hardware.Cambridge Analytica získala informace v roce 2014, když přes externího výzkumného pracovníka zaplatila uživatelům malou částku, aby vyplnili její kvíz osobnosti a stáhli si aplikaci, která z jejich profilů a profilů jejich přátel získala určité soukromé informace. To v té době Facebook umožňoval. Výzkumník Alexandr Kogan řekl Facebooku a uživatelům, že shromažďuje informace pro akademické účely, ne pro politickou datovou společnost vlastněnou bohatým konzervativcem, kterou je Cambridge Analytica. Facebook si neověřil, jak budou informace použity.Údaje uživatelů z facebooku měly posloužit k vytvoření metody, která by mohla identifikovat osobnosti jednotlivých voličů v USA a ovlivnit jejich chování. Mnoho odborníků zpochybňuje tento psychografický model a jeho vliv na Trumpovu kampaň. Facebook však dostatečně neinformoval uživatele, jejichž data byla získána, a nedostatkem informací mohl porušit zákony v Británii a mnoha amerických státech, upozornil NYT.Výzkumník z Kolumbijské univerzity Jonathan Albright upozorňuje, že nedostatečný dohled a transparentnost toho, jaký druh dat Facebook o svých uživatelích shromažďuje, znamenají, že platforma firmy by mohla být nadále zneužívána. "Neetičtí lidé budou stále dělat špatné věci, když jim to usnadníme, a je zde jen několik málo, pokud nějaké, trvalých reakcí," uvedl Albright.