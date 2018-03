Ekonomický cyklus byl normální. A už není. Modrá linie ukazuje histogram mezičtvrtletních růstu HDP USA. A zelená čárkovaná čáta představuje normální rozdělení. Levý obrázek jsou data od roku 1947 do roku 1984. Je vidět, že normální rozdělení růstu HDP není dokonalé, ale docela blízko. Zvlášť ve srovnání s pravým obrázkem, kde jsou data od roku 1984 do 2016. Větší špičatost ukazuje na to, že ekonomika umí pozitivně překvapit. Ale tlustý konec ukazuje, že o větší je korekce. Autoři studie dokládají, že tato větší ode-zdi-ke-zdičnost je spojena s vyšším zadlužením a zapáčením ekonomiky.







David Navrátil