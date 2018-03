Vládní krize na Slovensku: Strany představí koho chtějí za ministry

Vládní jednání na Slovensku pokračují. Koaliční strany Smer-SD, SNS a Most-Híd by měly představit svoje návrhy. Už v pondělí by tak mohly být známá jména ministrů. Vládu povede Peter Pellegrini (Smer-SD). O důvěře vlády by se tak mohlo hlasovat už ve středu 21. 3.

V nové vládě má dojít k více změnám. Smer-SD musí znovu obsadit minimálně tři resorty, a to vnitro, kulturu a post více premiéra pro investice. Návrhy Smeru by měly být známy v pondělí po poledni.

Jedná i strana Most-Híd, která rozhodne o nástupci za Lucii Žitňanskou, ta nadále nebude působit jako ministryně spravedlnosti. Nahradit by ji měl současný předseda klubu Gábor Gál. Most-Híd má i post ministra životního prostředí a dopravy, tyto posty by měly zůstat beze změny.