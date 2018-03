Pondělní obchodní seance 19. 3. 2018

Pondělí 19. 3. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,29 %), S&P500 (+0,17 %) a NASDAQ (+0,00 %).

Evropa: DAX (+0,36 %), CAC40 (+0,29 %), FTSE 100 (+0,34 %).

Čína: Hang Seng (+0,17 %), Shanghai Comp. (+0,29 %), CSI 300 (+0,44 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,90 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

G20 Meeting (Buenos Aires)

-------------------------------------------------------------

JPY: Export y/y za únor: 1,8 %, oček. 1,9 %

JPY: Import y/y za únor: 16,5 %, oček. 17,1 %

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Obchodní bilance (leden)

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily páteční obchodní seanci bez výraznější volatility mírně v zeleném. Trhy reagovaly na data výsledků indexu spotřebitelského sentimentu, průmyslové produkce i využití kapacit. Nejlepším sektorem byly utility, které připsaly téměř procento, nejhůře si vedly technologie.

Putin drtivě vyhrál, získal rekordní počet tří čtvrtin odevzdaných hlasů

Stávající ruský prezident Vladimir Putin obhájil post prezidenta Ruské federace. Po sečtení volebních lístků získal rekordních cca 77 % odevzdaných hlasů. Volilo jej přes 55 miliónů Rusů. S odvoláním na ústřední volební komisi o tom informovala agentura TASS. Druhý komunista Pavel Grudinin získal 11,82 % hlasů a třetí nacionalista Vladimir Žirinovskij 5,68 %.

G20 Meeting

Ministři financí a guvernéři centrálních bank z dvaceti největších ekonomik světa se od pondělí setkají v Buenos Aires. Diskutovat se bude o stavu globální ekonomiky a rizicích ohrožující další hospodářský růst. Předmětem setkání bude také diskuze ohledně vývoje americké zahraniční politiky, která vyvolává dočasnou nervozitu z možných budoucích obchodních válek.

FED - Rozhodování o úrokových sazbách

Na konci dvoudenního zasedání americké centrální banky trhy očekávají, že FED během středeční obchodní seance opět zvýší úrokové sazby. Investoři budou sledovat rétoriku ohledně náznaku zrychlení tempa zpřísňování a utahování expanzivní monetární politiky během letošního roku 2018. V prosinci FED předpovídal trojí zvýšení sazby Federal Funds Rate v tomto roce. Náznak čtyř zvýšení, o kterých se spekulovalo v únoru s nástupem nového předsedy Jerome Powella, by mohl trhy krátkodobě vyděsit. Důležitý pak bude i vývoj na americkém dluhopisovém trhu.

Globální akciové trhy se budou soustředit na středeční rozhodování o úrokových sazbách, kdy poprvé v tomto týdnu v úřadě předsedá Jerome Powell. Mezi další velmi ostře sledované setkání bude summit zemí G20, který začíná od pondělní seance v Buenos Aires. V týdnu zasedají také Bank of England a Reserve Bank of New Zealand. V Británii se investoři zaměří na rétoriku ohledně probíhajících jednání Brexitu před summitem Evropské rady, který proběhne koncem týdne. Z evropské půdy se dočkáme údajů z eurozóny o růstu soukromého sektoru (indexy PMI), které by mohly naznačit další postup ECB v otázce ukončení masivního programu měnových stimulů. Japonské trhy reportovaly data vývoje obchodní bilance, export klesl z 12,3 na 1,8 %, import vzrostl na 16,5 z 7,7 %. Evropské trhy dnes otevřou v červeném, americké futures ztrácejí tři desetiny procenta.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Deutsche Bank AG