ANO jedná s ČSSD, sociální demokraté mají výhodnou pozici

Podle politologů jsou sociální demokraté ve výhodné pozici, co se týče vyjednávání o menšinové vládě s hnutím ANO. Andrej Babiš bude zřejmě chtít dotáhnout jednání do konce co nejrychleji a prý si uvědomuje, že ČSSD je vhodnější partner, než by bylo hnutí SPD. Sociální demokracie by tak teoreticky mohla uspět ve své podmínce získat pět ministerských křesel. O koalici jedná hnutí ANO výhradně s ČSSD. A sociální demokraté mají jedinečnou možnost říct si, co chtějí. Podle politologů můžou teď požadovat víc, než mohli před měsícem. "Lze očekávat, že Andrej Babiš chce jednání dotáhnout rychle i z toho titulu, že vnímá demonstrace, které tu jsou, kterých přibývá a uvědomuje si, že ČSSD je vhodnější partner, než je SPD Tomia Okamury," reagoval politolog Jan Kubáček. ČSSD by si představovala pět ministerských křesel, jenže hnutí ANO je ochotno jí přenechat čtyři. "To přesně znamená, že nemáme dohodu a budeme jednat dál," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. "Je potřeba si vzít kalkulačku a spočítat ty poměry. Tři a půl to vychází, ale my jsme se domluvili, že budeme jednat za stolem," sdělil Andrej Babiš.

Které rezorty konkrétně bude ČSSD požadovat, sociální demokraté ještě nezveřejnili. Uvažují ale o ministerstvu práce, zdravotnictví, vnitra nebo spravedlnosti.

"Bude to vláda pod dominantní taktovkou Andreje Babiše, který se zaměří na témata jak důležitá pro hnutí, tak jiné politické strany. Takže defacto to bude pestřejší mix, který bude charakteristický pro strany jak pravého středu, tak i levého středu," doplnil Kubáček.

Hnutí ANO mluví o tom, že by o důvěru nové vládě chtělo sněmovnu požádat do konce dubna. Menšinová koalice by se opírala o KSČM. "Reálné to je za předpokladu, že se dohodneme," vysvětlil Hamáček.

Expertní týmy obou stran budou jednat od příštího týdne.