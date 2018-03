Tisíce bojovníků ISIS jen čekají na příležitost. Kde je jich nejvíc?

Islámský stát ztrácí další území a postupně slábne. Spojenecká armáda vyhání teroristy z jejich základen, v západním světě se daří mařit útoky islamistů. I proto už není o Islámském státu tolik slyšet. To ale neznamená, že neexistuje. Podívejte se, co zbývá z jejich říše. V červnu 2014 vyhlásili bojovníci Islámského státu chalífát a od té doby děsí svět. Přihlásili se k většině teroristických útoků v Evropě a Spojených státech, ale třeba i v Turecku či severní Africe. Do paměti obyvatel západního světa se vryla i strašlivá videa poprav. Válka proti Islámskému státu se vede především v Sýrii a Iráku, kde ovládá část území. V posledních měsících se spojenecké armádě podařilo dobýt většinu měst zpět a islamisté ztratili svůj vliv na Blízkém východě, píše portál The Sun. Podle některých expertů na bezpečnostní hrozby se teď z Islámského státu stává kyberchalífát. K terorismu budou džihádisté spíše podněcovat a šířit nenávist na internetu prostřednictvím sociálních sítí či dalších platforem. Mnoho islamistů stále doufá, že zemře za svou věc, proto se ukrývají a čekají na příležitost. Zatímco se ale odhaduje, že v dobách "největší slávy" měl Islámský stát kolem 80 tisíc bojovníků, v současnosti jsou jejich počty mnohem nižší. Irák a Sýrie Odborníci odhadují, že na hranicích zemí se skrývají asi čtyři tisíce bojovníků ISIS. V lednu 2018 provedly několik sebevražedných atentátů v okolí Bagdádu, při nichž zemřely desítky lidí. V Sýrii zůstávají stovky islamistů v blízkosti Damašku a Dajr az-Zauru. Zbytek členů ISIS přeběhlo k al-Káidě. Turecko Poté, co irácká armáda, podporovaná Spojenými státy, dobyla města Rakká a Mosul, tisíce džihádistů ve strachu o život uteklo do Turecka. Že jen čekají na příležitost, se ukázalo při útoku na klub v Istanbulu na Nový rok 2017. Poté policie zadržela 75 lidí, které podezírala, že chtějí atentát napodobit.

Severní Afrika a zbytek Blízkého východu

Podle odhadů klesly počty bojovníků ISIS v Libyi, Egyptě, Tunisku či Alžírsku z tisíců na několik set. I v severní Africe konkuruje Islámskému státu al-Káida, která je po porážce ISIS mnohem "atraktivnější".

Na hranicích Jordánska se Sýrií jsou stráže v neustálé ostražitosti před případnými islamisty, kteří by se mohli snažit dostat do země. Podle předpokladů by se mohl skrývat velitel islamistů Abu Bakr al-Bagdádí v Alžírsku.

Asie

Po Sýrii a Iráku byl Afghánistán nejsilnější základnou ISIS. Operovalo v něm asi deset tisíc bojovníků, kteří vzdorovali Talibanu i vládním silám. Z Afghánistánu se pak džihádisté dostávají do Pákistánu, odkud se mohou šířit dále do Asie.

Rusko

Islámský stát se přihlásil k odpovědnosti za teroristické útoky v Petrohradu na konci loňského roku. Spekuluje se také, zda neměli islamisté na svědomí také pád egyptského letadla nad Sinajským poloostrovem v říjnu 2015. V Rusku jsou ale podle odhadů jen desítky členů ISIS.