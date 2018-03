Vítěz ruských voleb je znám předem

Prezidenta si bude Rusko volit v neděli, vítěz je ale předem znám. Stávající hlava Kremlu Vladimir Putin o vítězství prakticky nebojoval. Dokonce ani na Krymu, který k radosti mnoha Rusů zabral Ukrajině a kde završil svoji kampaň, strávil na setkání se svými příznivci jenom několik málo minut. Oni na něj čekali hodiny.



Ruská veřejnost je k výsledku nedělního hlasování v zásadě apatická, navzdory nespokojenosti, kterou vyvolává stagnující životní úroveň, napsala agentura Bloomberg. Jedinou starostí Kremlu je tak zajistit dostatečně vysokou účast, která by dala Putinově čtvrtému prezidentskému mandátu punc legitimity. Nalákat Rusy do volebních místností mají i takové pobídky, jako je jídlo zdarma nebo soutěže o ceny.



Je tomu 18 let, co by l Putin poprvé zvolen prezidentem. Současný pán Kremlu se honosí ještě jedním prvenstvím. Od sovětského diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina je nejdéle sloužícím lídrem Kremlu.

Jako v pevnosti?



Dalších šest let v prezidentské funkci ale nemusí být procházka růžovou zahradou. Ruská ekonomika si prošla hlubokou recesí a rekonvalescence nejde úplně hladce. Opomenout nelze ani napětí mezi Ruskem a Evropskou unií kvůli konfliktům v Sýrii a bojům na Ukrajině. A nakonec je tu prohlubující se svár s Británií kvůli údajnému útoku nervovou látkou na bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Došlo k němu v jihoanglickém Salisbury a šéfové států a vlád Británie, Spojených států, Francie a Německa se v pátek shodli, že za útokem stálo Rusko. Podle Kremlu, kterého citovala agentura TASS, je britské obvinění šokující – a neodpustitelné.



"Je snadné řídit zemi, která má nepřátele," řekl ČTK Ruslan Grinberg z Ruské akademie věd k nynějšímu ovzduší v zemi, připomínající pevnost obklopenou nepřáteli. A v obležené pevnosti se nějaké liberální reformy čekat nedají, shodují se politologové. Putin ovšem bývá vykreslován právě jako vůdce, schopný vyvést Rusko z chaosu, bídy a úpadku zpět do postavení velmoci, která je s to vypořádat se s jakoukoliv hrozbou.



Prezident se svým vítězství pravděpodobně sám počítá. Podobně jako v minulé kampani se zúčastnil jenom několika předvolebních akcí, zatímco jeho vyzyvatelé se omezili v podstatě na účast ve svárlivých televizních debatách, kterým se on sám vyhnul. V té finálové, která se odehrála ve středu, neváhala bývalá hvězda reality TV Xenija Sobčakovová vychrstnout sklenici vody na vůdce nacionalistů Vladimira Žirinovského, který ji častoval urážkami, načež z pódia v závěru odkráčela v slzách.

Hlavní soupeř vyloučen

Hlavní Putinův soupeř, opoziční předák Alexej Navalnyj, byl z klání vyloučen pod záminkou pravomocného odsouzení k podmíněnému trestu za údajné krádeže. Jeho první proces zrušil verdikt Evropského soudu pro lidská práva, opakovaný proces ale skončil navlas stejným rozsudkem, prý i se stejnými pravopisnými chybami.



Navalnyj vybízí ke "stávce voličů", tedy k bojkotu hlasování. Kreml nicméně pouhé dva dny před volbami oznámil, že Putin už svému týmu nařídil vypracovat návrhy výnosů pro příští funkční období.

Ekonomika dýchá ztěžka



Tato skutečnost by ale neměla zastřít jiná fakta, týkající se ruské ekonomiky. Poté, co ji v roce 2014 zasáhly klesající ceny ropy a západní sankce kvůli anexi Krymu a bojům na Ukrajině, dýchá ekonomika pořád přerývaně, i když loni ceny ropy oživily. Podle ruské centrální banky by bez zásadnějších změn mohla ekonomika růst jenom o 2 procenta ročně. A analytické středisko Centre for Economics & Business Research sídlící v Londýně předpokládá, že co do velikosti klesne ruská ekonomika během 15 let z 11. na 17. příčku. Kromě jiných ji prý předstihne Španělsko nebo Turecko.



Na chatrnou životní úroveň milionů ruských občanů vzpomněl i sám Putin v březnovém projevu o stavu země. Slíbil v něm, že sníží počet Rusů žijících pod hranicí chudoby z 20 milionů na polovinu a zemi dostane mezi pětku největších ekonomik světa. Sliby na zvýšení investic do infrastruktury či zdravotní péče ale agentura Bloomberg považuje za vágní.



Soudě podle prodejů aut ale ekonomika po letech půstu zase začíná šlapat. Loni prodej nových aut stoupl o 12 %, ojetin o 2 %. Jenže situace vypadá jinak v Moskvě a na druhém konci země. Oproti ruské metropoli jsou totiž jinde v Rusku platy poloviční, i třetinové. Velkoměsta bohatnou, provincie se vylidňují, někde zanikají i celá města. I odbyt nových aut je oproti stavu z roku 2012, kdy se Putin po čtyřech letech vrátil do Kremlu, poloviční: tehdy se prodaly tři miliony vozů, loni necelých 1,6 milionu.



Podle webu RBC, který se odvolává na nejmenované zdroje, by byl Kreml spokojený s 65% volební účastí v nedělním hlasování. V roce 2012 přišlo k volbám 65,3 % voličů, uvádí stejný server.

Co dál?



Pro pětašedesátiletého Putina může být příští mandát pravděpodobně definitivní prezidentská konečná. Podle ústavy, zakazující více než dva mandáty za sebou, by si měl dát přestávku. Jenomže, jak podotýká ČTK, už jednou si Putin dokázal najít způsob, jak odejít, aniž by odešel. Možné je třeba i to, že se rozhodne vychovat si důvěryhodného nástupce, podotýká Bloomberg.

Zdroje: BBG, ČTK