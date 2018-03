Až třetina dětí v Česku trpí obezitou. Hrozí jim i další rizika

V České republice roste počet obézních dětí. Nedostatek pohybu má za následek, že obezita a nadváha trápí už skoro třetinu dětí. S tím je spojeno i zvýšené riziko výskytu řady nemocí, které se mohou projevit dříve než v dospělosti.

U dětské populace až 10 % dětí trpí obezitou. Nejvíce pak v 5. a 9. roce a váha má tendenci vzrůstat až do 13 let, zejména u chlapců. Potvrzuje to průzkum České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Obezita je bohužel spojena především se zdravotními obtížemi. Už v raném věku mohou propuknout nemoci srdce a cév, problémy s metabolismem a štítnou žlázou, diabetes, zažívací potíže, kožní či ortopedické vady.

Podle Státního zdravotního ústavu se u obézních dětí vyskytuje skolióza, která ovlivňuje celou funkci páteře a ve svých důsledcích může vést k snížení funkce plic. Vadné držení těla je problémem až 42 % všech dětí s vyšší hmotností.

Dívky často trápí bolesti hlavy. Obézní dítě může mít také psychické problémy a v důsledku své hmotnosti čelit posměškům svých vrstevníků nebo i vyloučení z kolektivu.

"Rodiče často obezitu u svých dětí podceňují a zabývají se jí až v případě, že jejich dítě začne trpět dalšími zdravotními potížemi. Nadváhu omlouvají tím, že jsou děti ve vývinu, a že ´z toho vyrostou´," uvedl pediatr J. Zajíc z Ústeckého kraje.

Doplnil také, že dítě skutečně z obezity "může vyrůst", nicméně si také "může odnést" zdravotní potíže.