Souhrn 16.3. - Evropa v plusech díky makrům, dolar silněji rostl, ropa povyskočila, BCPP s vysokými objemy

12.h - Evropa mírně v plusech, euro slabší, ropa silnější, BCPP v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila 11. týden lehkým růstem při dvojnásobné likviditě oproti běžnému normálu.Evropské trhy na konci týdne posilovaly podpořeny především ve druhé polovině dne pozitivním vlivem dat z USA, která ukázala obnovení silnějšího růstu průmyslové produkce po předchozím zaváhání tohoto ukazatele. Pozitivně zapůsobila také potvrzená data o poklesu tempa růstu inflace v eurozóně. Data všeobecna naznačují, že ekonomiky fungují dobře a přitom nevytváří přehnaní inflační tlaky, což by mohlo držet na uzdě centrální bankéře, což je tradičně vnímáno jako pozitivní signál pro akciové trhy.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování reagují na data také pozitivně a rostou. Euro zareagovalo na makra silnějším oslabením vůči dolaru Koruna se pohybuje nad 25,4 k euru Ropa po nejisté většině dne zamířila později odpoledne skokově do plusu patrně také v reakci na silná data z USA naznačující, že minimálně poptávka v USA by mohla být velice slušná. BCPP dnes s vysokými objemy obchodů, které souvisí s převážením indexů týkajících se také naší burzy. Objemy táhly především akcie ČEZ a KB, "blýskly" se v tomto ohledu také akcie PMČR a Unipetrolu Akcie PMČR i přes zařazení do indexu FTSE All -World paradoxně silně ztrácely.