Uber má mnohem vážnější problém, než jsou taxikáři v Praze

Uber nebudí emoce jen u nás. Nová studie z Massachusetts Institute of Technology vzbudila v USA pozornost tvrzením, že medián odměn řidičů Uberu a Lyftu v USA dosahuje jen 3,37 dolaru před zdaněním na hodinu, zatímco federální minimální mzda je stanovena na 7,25 dolaru. Známý ekonom Noah Smith se domnívá, že se tím potvrzují obavy mnoha lidí, že takzvaná "gig ekonomika" ochuzuje zaměstnance a tlačí dolů jejich odměny.



Gig ekonomika stojí na krátkodobých pracovních úvazcích a poskytování služeb pomocí online platforem. Jejím nejznámějším zástupcem je pravděpodobně právě společnost Uber, která se také proti uvedené studii a jejím výsledkům rychle ohradila. Její hlavní ekonom Jonathan Hall kritizoval její metodologii a zejména zjišťování počtu skutečně odježděných hodin. Sám Hall tvrdí, že řidiči Uberu si vydělají asi 21 dolarů za hodinu, ale Smith na stránkách Bloombergu poukazuje na to, že toto číslo neodráží srážku, kterou si Uber účtuje. Po ní podle jeho odhadů řidičům zbývá necelých 16 dolarů.

Ani tato částka ale ještě nejde řidičům „do kapsy“. Musí totiž platit palivo, opravy vozů a jejich údržbu. V neposlední řadě musí být do úvahy brány odpisy aut. Smith na základě svých výpočtů a dat několika studií dochází k závěru, že skutečná odměna řidičů Uberu se tedy v USA pohybuje kolem 10 dolarů (konkrétní částka se pak samozřejmě liší podle místa). A to podle ekonoma není plat, který by zajistil slušný život.





Přirozeně se tak nabízí otázka, proč tolik lidí pro Uber a Lyft stále pracuje. Možná, že trh práce je v USA tak polarizován, že pro mnoho lidí je i 10 dolarů za hodinu dobrým výdělkem. Nebo neberou v úvahu náklady, které na první pohled nejsou vidět, jako například zmíněné odpisy vozu. Takové chyby ale v delším období přehlížet nelze. Smith v této souvislosti poukazuje na to, že v roce 2017 skončilo s prací pro Uber 96 % nových řidičů během prvního roku. A příčinou je zejména střet reality s příliš vysokými očekáváními ohledně příjmů.„Společnosti jako Uber očekávají, že lidé, kteří pro ně pracují, nebudou jednat jako zaměstnanci, ale spíše jako vlastníci malých firem. Jenže většina lidí v podnikání zase tolik nevyniká. Jen málo lidí ze střední třídy uvažuje o věcech, jako jsou odpisy, fixní náklady a podobné věci. Gig ekonomika , která by stála na neustálém mylném hodnocení podnikatelského výhledu, naší budoucností není,“ míní Smith.