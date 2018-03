Počet kyber útoků na finanční firmy se za 5 let ztrojnásobil

Ve finančních službách se za posledních pět let celosvětově ztrojnásobil počet kybernetických útoků. Vyplývá to ze studie společností Accenture a Ponemon Institute. Pojišťovny začaly firmám i obyčejným uživatelům nabízet speciální pojištění kybernetických rizik. Česká policie se loni zabývala 6424 případy kybernetické kriminality, což je o 1080 případů více než v roce 2016.



"I když náklady na řešení kyberkriminality se u společností poskytujících finanční služby stále zvyšují, náš průzkum zjistil, že mají významně vyváženější a přiměřenější úroveň výdajů na klíčové bezpečnostní technologie k potírání sofistikovaných útoků než společnosti z jiných sektorů," uvedl Chris Thompson, který v Accenture Security vede sekci bezpečnosti finančních služeb. To podle něj platí zejména při využívání automatizace, umělé inteligence nebo technologií strojového učení, což by mohlo být pro budoucí úsilí v oblasti kyberbezpečnosti zásadní.





Podle bezpečnostní společnosti Eset byl rok 2017 rokem takzvaného ransomwaru. Jde o vyděračský software, který blokuje operační systém nebo šifruje data v něm obsažená a po uživateli pak vyžaduje výkupné za obnovení systému. Běžní uživatelé, ale i nadnárodní organizace museli čelit masivním útokům, jakými byly NotPetya nebo WannaCry.Ransomware se ale nezaměřuje pouze na klasické počítače. Zneužívají ho i útočníci, kteří chtějí vydělat na vysoké popularitě mobilních zařízení a nejrozšířenějšího operačního systému Android, vysvětlil analytik Esetu Lukáš Štefanko.Na stále rostoucí riziko kybernetických útoků reagují také pojišťovny nabídkou nových pojistných produktů. Firmám nabízí pojištění například pojišťovna AIG Europe, zatímco koncovým uživatelům tyto služby nabízí například pojišťovny AXA , ČSOB nebo UNIQA.V případě napadení počítače klienta například virem typu Wanna Cry se událost řeší standardně do 24 hodin. Odborník z asistence se přes speciální software do počítače dostane, zjistí mechanismus a odblokuje. Součástí konzultace je i doporučená prevence do budoucna. Úspěšnost je vysoká, rozhodně se nedoporučuje vyjednávat nebo platit výkupné, uvedla mluvčí UNIQA Eva Svobodová. Tato pojišťovna nabízí ochranu nejen v případě napadení počítače hackery, ale řeší také zneužití platební karty, osobních dat, ale i při poškození pověsti na sociálních sítích nebo kyberšikanu a stalking.