ČEZ již odvedl státu celkem 591 miliard korun

V loňském roce činily odvody ČEZ do státní pokladny 30,05 miliardy korun. Od svého založení ČEZ již takto do společné kasy odvedl téměř 600 miliard korun. Dalších 34,1 miliardy korun pak stát získal prodejem akcií na konci uplynulého desetiletí. ČEZ je tak největším přispěvatelem do státního rozpočtu České republiky. Odvedená částka je téměř polovinou ročního státního rozpočtu.

Ing. Ladislav Kříž

Hlavní mluvčí Skupiny ČEZ