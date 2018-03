Rozbřesk: Další ústup zahraničních investorů z českého dluhopisového trhu

Ještě ve středu guvernér ČNB mluvil o tom, jak česká ekonomika roste nad potenciálem, a už ve čtvrtek nová várka dat z průmyslu, stavebnictví či maloobchodu potvrdila, že se na tomto směru nic nemění ani v úvodu letošního roku. Lednová čísla dopadla velmi příznivě pro všechny tyto oblasti. Průmysl si meziročně připsal dalších 5,5 % (opět především díky automobilkám), stavebnictví dokonce díky příjemnému počasí dokonce necelých 34 % a tržby obchodníkům se reálně zvýšily dokonce o více než 8 %. Ekonomika tedy na první pohled nepolevuje ve svém růstu ani na začátku letošního roku, kdy se stále více prohlubuje nedostatek pracovníků takřka ve všech odvětvích a oborech. A ne náhodou všude panuje pozitivní nálada podporovaná rostoucími zakázkami, respektive stále menšími obavami z blízké budoucnosti. Nakonec to byly právě tzv. měkké ukazatele sentimentu, které v předstihu naznačily, že se na dosavadním trendu tuzemské ekonomiky zatím nic nemění.

Centrální bance doposud dobře vychází i její prognóza, snad jen s výjimkou inflace, která přece jen zamířila pod cíl rychleji, než ČNB předpokládala. Alespoň z pohledu inflace se tak zdá, že to s tím přehříváním ekonomiky nemusí být až tak žhavé. Nicméně spoléhat na to, že v době akcelerujících mezd zůstanou inflační tlaky u ledu, se vlastně nedá. Inflace je spíše jen dočasně potlačená konkurencí v maloobchodě, který stále ještě prochází zásadní strukturální změnou s tím, jak stále více zákazníků míří za nákupy na internet. Inflace by se proto mohla časem opět přece jen vrátit nad cíl a prognózu ČNB dokonce „porazit“. A dopomoci může i koruna, která nemusí posilovat až tak rychle, jak předpokládá výhled ČNB. Růst úrokových sazeb proto není zdaleka až tak uzavřenou kapitolou, jak by se mohlo jinak zdát. Nejistotou pro příští zhruba tři měsíce ještě zůstane ECB se svojí kreativní měnovou politikou. Proti tomu ovšem bude stát vlna dalších dobrých tuzemských čísel. Nemusí být sice až tak ohromující jako v závěru loňského roku, ale vzhledem ke kapacitním možnostem českého hospodářství půjde stále o velmi dobrá čísla.

TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se včera vydala proti regionálnímu trendu a posílila až k hranici 25,40 EUR/CZK. Za poslední dva dny si tak k euru připsala zhruba desetník. Aktuálně je tak na úrovni, s níž počítá prognóza ČNB. Drobné zisky by si koruna mohla připsat i v průběhu dneška. Už během druhého čtvrtletí by - alespoň podle výhledu ČNB - měla vůči euru posílit o dalších 50 haléřů. K tomu by jí snad mohla pomoct ostřejší rétorika ČNB, avšak ta ještě nějaký čas asi nebude na pořadu dne. Tedy alespoň do té doby, než svůj budoucí postoj ozřejmí ECB spoléhající na masívní tisk nových eur a záporné úrokové sazby.

Poměrně klidná zůstává situace na bondovém trhu. Výnosy na dlouhém konci sice lehce zkorigovaly, nicméně šlo o pohyb v řádu několika málo bodů. Vzhledem ke konci splatnosti padesátimiliardového dluhopisu (pondělí) se dá očekávat další ústup zahraničních investorů z českého bondového trhu. Jejich přítomnost totiž nepřekvapivě s každým dalším splatným papírem rychle klesá.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru setrvává v úzkém pásmu a včera jej z klidu nevyrušily ani solidní výsledky podnikatelských nálad v USA či spekulace o uvalení amerických cel na Čínu.

Dnes budou sice odpoledne zveřejněny další zajímavé statistiky z amerického průmyslu, ale trh se už pomalu začíná připravovat na zasedání Fedu příští středu, neb dojde k dalšímu zvýšení oficiálních úrokových sazeb.



Polská inflace následuje na počátku roku 2018 regionální trend a směřuje směrem dolů. Detaily indexu spotřebitelských cen sice ještě nebyly zveřejněny (budou odhaleny dnes odpoledne), ale podle našeho názoru k nečekanému propadu inflace o 0,2% přispělo v únoru především zlevnění některých potravin. V meziročním srovnání míra tak inflace v únoru propadla na 1,4 %, čím se nejen dále vzdálila od inflačního cíle NBP (2,5%), ale navíc i od inflační prognózy centrální banky. Ta je jen několik dnů stará a počítá pro první čtvrtletí s meziročním růstem cen o 1,8%. Z tohoto plyne, že měnová politika NBP zůstane i v roce 2018 beze změny. V následujících týdnech se proto můžeme dočkat řady holubičích výroků ze strany polských centrálních bankéřů s potenciálně negativními dopady pro kurz zlotého, který již také lehce oslabil.



Ropa

Cena ropy Brent doznala během včerejšího obchodování pouze kosmetických změn, a tak se nadále drží okolo 65 USD/barel. Se svou měsíční analýzou trhu přitom včera přišla IEA, která je v posledních měsících poslem medvědích zpráv. Dle pařížské agentury poroste globální nabídka ropy v tomto roce o 1,8 mil. barelů denně, zejména díky “explozivnímu” růstu amerických břidlic. Na druhou stranu, ropným býkům mohlo dodat alespoň slabou útěchu, že IEA v důsledku rostoucí globální ekonomiky lehce zvýšila odhad růstu poptávky po ropě, celkem na 1,5 mil. barelů denně. Nadále tedy platí, že IEA vidí ropný trh v poměrně výrazném deficitu pro tento rok.