Akciové trhy jsou nervózní z personálních změn v americké administrativě (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie by mohly dnešní obchodování zahájit růstem.

Spojené státy dnes zveřejní svoji průmyslovou výrobu, některé statistiky z trhu nemovitostí a spotřebitelskou důvěru michiganské univerzity. V eurozóně se dočkáme finálních dat o spotřebitelských cenách.

Výsledky hospodaření dnes reportuje německá automobilka Porsche či německý provozovatel letišť Fraport.

Société Générale zahájila pokrývání akcií amerického výrobce potravin Kraft Heinz s doporučením Prodat. Naopak nově doporučuje kupovat akcie francouzského dodavatele letadel Dassault Aviation.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 během včerejšího obchodování ztratil necelou jednu desetinu procenta. Pouze tři sektory se udržely v kladných číslech, a to průmyslové podniky (+0,3 %), finanční instituce a informační technologie, které si shodně polepšily o 0,1 %. Největším propadlíkem byli těžaři a zpracovatelé komodit, kteří přišli o 1,3 %. Průmyslový index Dow Jones si včera připsal půl procenta k dobru.

Trhy jsou stále citlivé na personální veletoč v americké administrativě. Japonský jen má v časech zvýšených turbulencí na trzích tendenci posilovat, což se během dnešního ranního obchodování stalo. To vystavilo stopku japonským akciím, které tak ztratily více jak půl procenta. Převaha prodejních pokynů však byla patrná i v Číně, Indii či Indonésii. Naopak útěchu mohli investoři nalézt v australských či jihokorejských akciích.

Dnešní americké statistiky (průmyslová výroba, stavební povolení, spotřebitelská důvěra) bude zajímavé sledovat zejména z toho pohledu, zda navážou na nepříliš optimistické údaje z tohoto týdne a naznačí zpomalování v americké ekonomice. O to větší pozornost by si měly zasloužit i proto, že v příštím týdnu zasedá americká centrální banka a její nový šéf Jerome Powell naopak naznačil významné zvýšení růstových vyhlídek od poslední prognózy, kterou Fed prezentoval na prosincovém zasedání. Dnešní slabší data oproti očekávání by zřejmě přilila olej do ohně a mohla poslat akciové trhy opět dolů.