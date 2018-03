Akcie PMČR nově zařazeny do indexu FTSE All-World

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Od pondělí začne platit nové složení indexů FTSE Global Equity, reálné rebalancování proběhne během pátečního (16. 3. 2018) obchodování (hlavně aukce). Z titulů obchodovaných na pražské burze se změny týkají akcií Philip Morris ČR , které budou vyřazeny z tzv. Emerging Europe Small Cap indexů a nově zařazeny do Emerging Europe Mid Cap indexů. Dále budou akcie Philip Morris ČR nově zařazeny do indexů FTSE All -World. Zařazení do indexů sebou znamená příliv nového kapitálu, který s relativně nízkým objemem volně obchodovaných akcií u PMČR zřejmě přinese přinejmenším zvýšenou volatilitu.