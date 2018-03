Americká cla zvýšila pravděpodobnost nové recese na 70 %

Autor: Steen Jakobsen, hlavní ekonom a CIO Saxo Bank

Trumpova cla na dovoz oceli a hliníku způsobí obrovské zpomalení obchodní výměny

Trumpův obchodní poradce, Peter Navarro, je největším rizikem amerického růstu

Inflace zůstane vysoká, hrozí stagflace

Riziko recese hrozí už začátkem roku 2019

Po Číně, kde kreditní impuls už zkolaboval, se podobným směrem vydaly i Spojené státy americké. Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit vysoká cla na dovoz oceli a hliníku způsobí obrovské zpomalení obchodní výměny. Cla jsou v podstatě masivní daní vyměřenou v neprospěch amerických spotřebitelů. Pravděpodobnost recese v USA v průběhu následujících 12 měsíců tak podle nás v Saxo Bank vyletěla až na 70 procent.

Připravte se na další recesi

Během mé, více jak 30 leté kariéry v oblasti obchodování a ekonomiky, jsem nikdy neviděl tak velké množství nesprávných rozhodnutí a předpokladů jako dnes v případě americké administrativy.

Trumpův obchodní poradce, Peter Navarro, je sám o sobě v rámci současného ekonomického cyklu největším rizikem pro růst americké ekonomiky

Cla zvýší ceny pro americké spotřebitele, proto je také nazývám spotřební daní. Dosahují rozměru podobnému tomu, jako kdyby bylo 40 procent všech výrobků prodaných v obchodech Walmart vyrobených v Číně a bylo zdaněných

Omezení obchodu sice sníží deficit americké platební bilance, avšak sníží se i hospodářský růst. Američtí voliči přestanou utrácet peníze, které nemají a začnou kvůli vysokým cenám a nižšímu ekonomickému růstu strádat

Jde tedy o novou kapitolu, která bohužel ještě víc zhorší mezinárodní obchod zpomalující se během poslední dekády.

Hospodářské důsledky budou následující:

Americký dolar bude i nadále oslabovat (zůstávám při americké měně strukturální, i takticky negativní)

Americkým finančním aktivům klesnou výnosy

Celková inflace, ale ne strukturální, zůstane vysoká

Hrozí riziko stagflace

Riziko recese hrozí už začátkem roku 2019

Akciový trh se nachází v podobné fázi jako v letech 2007/2008 a v roce 2000

Z taktického hlediska se budu řídit následujícími pravidly:

Budu kupovat japonský jen, který představuje jediný a pravý bezpečný přístav

Budu shortovat americký dolar vůči britské libře nebo jenu

Opět začnu kupovat akcie amerických finančních společností





O autorovi:

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování. Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku. V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.

