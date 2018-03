ČEZ (Koupit, 12m cíl = 542 CZK) - Splnění výhledu managementu a vyšší dividenda (Odhady výsledků)

Celkově odhadujeme, že tržby mírně klesnou na 58 mld. CZK za čtvrtý kvartál. Provozní zisk před odpisy EBITDA by se měl snížit o 11,4 % na 12,7 mld. CZK. Za očekávaným propadem provozního zisku o 6,8 % stojí zvýšené odpisy vlivem zařazení elektrárny Prunéřov do dlouhodobého majetku firmy. Čistý zisk by měl dle našich odhadů dosáhnout 2,4 mld. CZK po vykázané ztrátě 0,1 mld. CZK ve Q4 17. Důvodem výrazného meziročního rozdílu jsou odpisy dlouhodobého majetku ve výši 3,1 mld. CZK zaúčtované ve čtvrtém čtvrtletí 2016. Naše odhady za Q4 17 rovněž znamenají naplnění celoročního výhledu managementu pro EBITDA (52 mld. CZK) i očištěný čistý zisk (19 mld. CZK).