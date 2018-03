IEA: Libyjská ropná produkce se zvyšuje 4. měsíc v řadě

Podle analytiků agentury IEA začíná Libye postupně zvyšovat svou produkci. Situace v zemi zmítané v posledních letech velkou politickou nejistotou na úrovni občanské války se stabilizuje. Ropná produkce oživuje, zemi se daří vývoz a to především do Evropy a také do USA.Podle statistik a odhadů Libye v únoru produkovala 1,02 miliónu barelů ropy denně. Před rokem to bylo jen kolem 350 000 bd.Rizika ohrožující tamní produkci stále přetrvávají.