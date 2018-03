Ross: Čína je připravena na obchodní válku s USA, která bude Američany bolet

Podle profesora Boston College Roberta Rosse je Čína na možné obchodní války s USA připravena. Pokud by k nim skutečně došlo, bude to pro Američany velmi bolestivé.Podle Rosse Číňanům v tomto ohledu hraje do karet velikost svého vlastního trhu a vlastní ekonomiky , která je aktuálně druhá největší právě po USA. Z toho důvodu je také na zváženou, jestli jsou nějaké obchodní války v tomto směru rozumné.Čínská produkce do značné míry tlačí vzhůru růst životní úrovně v USA. Ty spoustu zboží přestaly produkovat a raději jej dovážejí ze zemí jako je Čína.Podle Rosse je podstata deficitu vzájemného obchodu z pohledu USA celkem logická a je výsledkem mnoha přirozených faktorů. Američané jsou mnohem větší konzumenti oproti Číňanům a je proto přirozené, že vzájemná bilance je v deficitu.Velmi diskutabilní je také otázka případných spojenectví při prosazování amerických zájmů v mnoha oblastech. Případné obchodní války takové spojenectví výrazně zkomplikují.