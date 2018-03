Aktivita v americkém průmyslu drží solidní tempo, ukazují první průzkumy

Indexy průmyslové aktivity z východu USA dál poskytují pozitivní indikaci o výkonu sektoru. Za březen newyorský Empire State index vyrostl na 22,5 z 13,1 bodu a slušně překonal očekávání. Index filadelfského Fedu za odhady pouze lehce zaostal poklesem na stále slušných 22,3 bodu (neutrální hodnotou je nula). Detaily průzkumů ovšem vypadají velmi dobře v obou případech, takže hodnocení nových zpráv je určitě pozitivní.



V New Yorku lehce zrychlil příliv nových objednávek, výrazně pak nabraly na tempu dodávky zákazníkům a i přesto firmám zůstávalo více nevyřízených zakázek. Cenové tlaky obecně narostly a podmínky na trhu práce se zhruba držely předchozího měsíce. Filadelfie hlásí výrazný nárůst nových objednávek, což je určitě slibné pro budoucí produkční aktivitu. Vedle toho ale dodávky taktéž značně zrychlily.





Indexy aktivity se vyvíjejí velice dobře. Ten nejdůležitější, ISM, za únor stoupl nad 60 bodů, což je i historicky vysoké číslo (neutrální hodnota je zde 50), a březen s New Yorkem a Filadelfií začíná také velice dobře. Co pokulhává, jsou "tvrdá" průmyslová čísla. Průmyslová výroba v lednu klesla a až pátek ukáže, zda se v únoru dokázala zvednout. Soudě podle průzkumů by rozhodně měla. Slabé jsou ale i ukazatele průmyslových objednávek, kde došlo naposledy k poklesu.Průmyslovému sektoru nadále věříme a pro letošní rok vidíme prostor pro jeho další expanzi. Velký optimismus vykazovaný v průzkumech ale s aktuální výkonností sektoru neladí a měl by být výhledově korigován. Důvodem je i to, že očekávání přestane vylepšovat daňová reforma, která firmám bezpochyby náladu zvedla.