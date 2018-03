Fortuna (Prodat, 12m cíl = 198 CZK) - Fortuna předvedla úspěšný rok, pro minoritní akcionáře však tento příběh skončí (Komentář k výsledkům)

Výsledky hospodaření:Dnes zveřejněné výsledky byly spíše v souladu s našimi očekáváními. Menším překvapením pro nás byly přijaté sázky a od nich se odvíjející hrubé výhry. Rok 2017 by se dal nazvat jako rok růstu společnosti Fortuna, když výše přijatých sázek přesáhla 2 mld. EUR a vzrostla tak meziročně o 93 %. Tento vývoj byl především podpořen růstem online kurzových sázek na původních trzích, kde Fortuna působí. Významnou roli však hrají i nově akvírované společnosti a rostoucí zájem o online herní segment. Hrubé výhry narostly o 87 % na 305 mil. EUR, tržby o 100 % na 212 mil. EUR, ale co je nejvíce pozitivní, tak je nárůst ziskovosti. Zisk EBITDA vzrostl meziročně o 148 % na 55 mil. EUR a čistý zisk se zvýšil o 86 % a dosáhl tak 15 mil. EUR.

Hlavní trendy:(1) Přes absenci významnějších sportovních událostí v roce 2017 v porovnání s předešlým rokem, kdy se mimo jiné konaly například letní olympijské hry či hokejový světový pohár, tak došlo k výraznému nárůstu přijatých sázek. To bylo primárně ovlivněno růstem sportovního sázení a online her, které vzrostly z 1 mld. EUR na 1,5 mld. EUR, z čehož samotný online gaming v České republice představuje 243 mil. EUR od svého spuštění v Q1 17. Dále výrazně do přijatých sázek zasáhly letošní akvizice. Hattrick Sports Group přispěla do přijatých sázek hodnotou 386 mil. EUR a nejnověji akvírovaná společnost Fortuna Rumunsko (zahrnuje společnosti Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. a Slot Arena S.R.L. a je součástí konsolidačního celku od začátku září 2017) navýšila přijaté sázky o 135 mil. EUR. (2) Nižší tempo růstu hrubých výher (87 %), které za rok 2017 dosáhly 305 mil. EUR, je dáno především růstem objemu sázek v segmentu gaming, kde je dosahováno výrazně nižších marží (4,3 %) než u klasického kurzového sázení (16,8 %). (3) Pozitivní je značné zvýšení ziskovosti Fortuny, když ukazatel EBITDA, který ve srovnání s rokem 2016 vzrostl o 148 % na 55 mil. EUR. Stalo se tak hlavně vlivem nově vygenerované EBITDA z akvizice Hattricku ve výši 18 mil. EUR a akvizice Fortuny Rumunsko, která přispěla 4 mil. EUR.

Letošní výhled: Fortuna představila své očekávání vývoje v roce 2018, kde uvádí, že výše přijatých sázek by měla dosáhnout 3 mld. EUR, růst EBITDA o 25-35 %, což je více, než s čím počítáme v našem modelu. Díky investicím do nové platformy pro kurzové sázení a hraní a dalších IT systémů vzroste CAPEX na 20 až 24 mil. EUR. Dividendová politika zůstává nezměněná a po dobu minimálně příštích tří let společnost nebude vyplácet žádné dividendy.

Cílová cena a doporučení:Fortuna směřuje ke svému cíli stát se sázkařským lídrem v regionu střední a východní Evropy. Odpovídá tomu i nulová dividendová politika, kdy všechny zdroje budou směřovány do dalšího růstu společnosti. Již v lednu tohoto roku jsme aktualizovali naše doporučení na Prodat (více informací naleznete na http://bit.ly/FOREG_Buyout18). Do dnešních dnů se Fortuně podařilo rozhodnout na valné hromadě o stažení akcií z obchodování na obou burzách v Praze i Varšavě. Minulý týden hlavní akcionář Fortuny, společnost Fortbet, navíc získal i největší minoritní podíl od společnosti Templeton a ovládá tak nyní přes 95 % všech akcií, což mu umožňuje vytěsnit zbývající akcionáře. Nyní se čeká na oznámení Fortuny ohledně dalších kroků v této oblasti. Nadále tedy doporučuje akcie společnosti Fortuna Prodat.

Hlavní rizika: Dříve jsme za jedno z hlavních rizik měli možné stažení akcií Fortuny z obchodování na burze. O tom je již valnou hromadou rozhodnuto. Otázkou tak nyní zůstává, kdy k tomuto kroku Fortuna přistoupí a za jakou cenu dojde k vytěsnění zbývajících minoritních akcionářů. Z pohledu podnikání představují další riziko potenciální zvyšování zdanění hazardu v zemích, kde Fortuna působí, stejně tak mohou nastat i mimořádné náklady spojené s investicí do nových platforem.

Očekávané události:

Konferenční hovor k výsledkům za rok 2017 je naplánován dnes na 14h CET. Výsledky hospodaření za rok Q1 18 budou oznámeny 16. května 2018.