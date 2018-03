Stačilo 24 hodin, a hodnota kryptoměn se propadla o 60 miliard dolarů

Nejznámější digitální měny se dnes opět výrazněji propadly. Během pouhých 24 hodin ztratily více než 60 miliard dolarů na hodnotě. Částečnou vinu na tom nese likvidace již zaniklého japonského tržiště s kryptoměnami Mt.Gox. Spekulantům ale mohl náladu zkazit i Google, který zakáže reklamy týkající se tohoto odvětví. Opomenout nelze ani regulátory a jejich snahu posvítit si na digitální měny ještě důkladněji.

Podle webu coinmarketcap.com činila tržní kapitalizace, tedy tržní hodnota všech sledovaných digitálních měn dnes ráno jenom 310 miliard dolarů, zatímco včera to bylo 372,9 miliardy. Trh se ale posléze poněkud vzpamatoval, naposledy byl tento ukazatel na 330 miliardách dolarů.

Největší měnou podle tržní hodnoty je bitcoin. Ten se dnes ráno sesunul na pouhých 7676,52 USD, nejníže od začátku února. Naposledy jeho cena klesala o 0,4 procenta na 8154,34 USD, což znamenalo tržní kapitalizaci této měny v objemu 138 miliard dolarů.





Za poklesem je podle webu CNBC možné hledat několik faktorů.

Jedním z nich je pokračující likvidace japonské obchodní platformy pro kryptoměny Mt.Gox. Ta prodělala 850.000 bitcoinů, než v roce 2014 ukončila činnosti. Jenomže pořád musí vyplatit svoje věřitele. Konkurzní správce tak prodává velké množství bitcoinů, což může ceny tlačit dolů.

Internetový vyhledávač Google, který je největším světovým zadavatelem reklamy, dal mezitím navědomí, že zakazuje reklamu týkající se kryptoměn, a to včetně reklamy na poradenství v tomto oboru.

Na trhy se přitom dostávají další případy podvodů v primárních veřejných nabídkách mincí (ICO). Pro start-upy je ICO až téměř něco jako crowd-funding, tedy možnost, jak se dostat k penězům, aniž by musely spoléhat na venture kapitál, čili finanční prostředky od investorů orientujících se na rizikové a rozvojové projekty. Start-up si může uspořádat vlastní ICO, ve které mohou lidé investovat do kryptoměny. Za to dostanou nový token, který jim tento start-up vydá. Novou digitální minci je možné směnit za služby, které by tato mladá firma měla v budoucnu nabízet. Také je ale možné, že hodnota digitální mince vyroste mnohem výš, než jaká byla počáteční investice.

Výkonnost největších digitálních měn (podle tržní kapitalizace v USD) za posledních 24 hodin:

Zdroje: CNBC, www.coindesk.com, https://coinmarketcap.com/