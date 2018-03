V daňových rájích je zaparkováno 21-32 biliónů USD = celý HDP USA a Číny dohromady

Podle odhadů Tax Justice Network (TJN) jsou v daňových rájích s nulovým či jen velmi nízkým zdaněním celosvětově zaparkovány prostředky v objemu cca 21 - 32 biliónů dolarů , což zhruba odpovídá společného HDP USA a Číny.Ročně na kryté účty v daňových rájích odtéká cca 1 - 1,6 biliónu USD Nejvíce prostředků do daňových rájů v posledních 50 letech zamířilo ze zemí Afriky a to více jak 1 bilión USD . Takový objem prostředků by dovolil celému kontinentu až 5krát splatit celý zahraniční dluh.Vysoká míra odlivu prostředků do daňových rájů trápí mnohé evropské země v čele s Řeckem , Itálií a Portugalskem.Z ČR ročně odtéká směrem k daňovým rájům více jak 20 mld. Kč Mezi největší "daňové ráje" nejenom z pohledu výše daní, ale také z pohledu skrývání skutečných majitelů patří Švýcarsko a USA. Vysoko se pohybují také Kajmanské ostrovy, Hongkong, Singapur a Lucembursko. V první desítce je ale také například Německo. ČR je v žebříčku na 70. místě.