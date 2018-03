Trhy dnes v lepší náladě, hlavním tématem zůstává obchod. Koruně pomohla data

Amerika by měla mít menší vnější deficit a zajistit to mají její obchodní partneři. To je zhruba poselství, kolem kterého se točí všechny nedávné příspěvky Bílého domu, jakkoli detaily zrovna dvakrát jasné nejsou. V centru pozornosti se nyní nachází Čína, se kterou mají USA zdaleka největší deficit. Donald Trump minulý týden psal, že chce od Číny plán na snížení jejího přebytku (v originále deficitu) o 1 mld. USD. To jsou ale pouze drobné v porovnání s deficitem 327 mld. USD, který Amerika s Čínou loni vykázala. Mezitím přišly zprávy o tom, že Trumpův tým připravuje cla na čínský dovoz za zhruba 60 miliard dolarů.



Nově pak Bílý dům upřesnil, že bude tlačit na Čínu, aby snížila přebytek svého obchodu o 100 miliard USD, což je samozřejmě už citelná částka. Žádné detaily k tomu, jakým způsobem by se měl vzájemný obchod narovnávat, však opět nezazněly. Čína následně přišla s obligátním prohlášením, že se snaží vyhnout obchodní válce, ale pokud propukne, tak se před USA nehodlá jen tak sehnout.



Na finančních trzích je znát lehká nervozita, ale naproti tomu nejsou vidět velké sázky na propuknutí obchodních válek, které by významně poškodily světový obchod a ekonomiku. Na jednu stranu je pravděpodobné, že diplomacie bude hledat cesty, jak spory urovnat s co nejmenšími následky pro zúčastněné strany. Vyjednavači mohou najít kompromisní řešení, jenže na druhé straně je tu fenomén Trump. Americký prezident může snadno leckterou dohodu smést ze stolu a situaci opět vyhrotit. Do toho se mísí nejistota kolem následných sporů u WTO i pochybnosti, zda lze opravdu deficity obchodu řešit cly.



Finanční trhy byly včera lehce nervózní, dnes se ale nálada zlepšila. Akcie začaly růst a Evropa si připisuje slušné zisky. Naproti tomu není znát nějaký velký odliv peněz z dluhopisů, jejichž výnosy se mění minimálně. Dolar má na hlavních párech lehce navrch, ale jeho zisky jsou pouze skromné. Eurodolar se dnes ráno obchoduje na 1,2360.



Pozornost zůstává upřena na další informace na téma protekcionismu, které nelze vyloučit ani dnes. Krom toho vyjdou v USA březnové indexy sledující průmyslovou aktivitu v New Yorku a Filadelfii. Jejich vliv na trhy by měl být malý a pouze přechodný.



Korunu ovšem nová data dnes ráno ovlivnila - silnější maloobchod a slušná čísla z průmyslu pomáhají české měně přimknout se blíž k 25,40. V posledních dnech přitom spíše sahala po 25,50. Drobné zisky ráno sledujeme také na forintu, zatímco zlotý oslabuje po překvapivě nízké polské inflaci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4297 -0.0274 25.4501 25.4195 CZK/USD 20.5700 0.0292 20.5853 20.5420 HUF/EUR 311.2383 -0.0248 311.4300 311.1200 PLN/EUR 4.2162 0.4101 4.2169 4.1980

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8120 -0.0234 7.8276 7.8055 JPY/EUR 130.9635 -0.4277 131.3750 130.8325 JPY/USD 105.9470 -0.3349 106.2800 105.8970

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8867 0.1123 0.8875 0.8831 CHF/EUR 1.1688 -0.0154 1.1703 1.1682 NOK/EUR 9.4900 -0.7402 9.6098 9.4711 SEK/EUR 10.0916 -0.3811 10.1297 10.0835 USD/EUR 1.2361 -0.0449 1.2373 1.2352

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2718 0.1653 1.2724 1.2681 CAD/USD 1.2955 -0.0359 1.2969 1.2946

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny