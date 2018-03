Akcie Boeingu klesají v obavách z dopadů obchodních válek

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Boeing včera odepsal 2,5 % d/d na 330,3 USD . Investoři se obávají potenciální obchodní války s Čínou, která by mohla vést k odvetným opatřením. Ty by mohly postihnout i dodávky letadel do země. Další příčinou bylo, že Spirit AeroSystems, což je největší dodavatel Boeingu, popsal detailní rizika, která mohou způsobit nedodržení cíle na výrobu letadla typu 737. Jen podotýkáme, že Boeing již dříve upozornil, že s výrobou 737-čky jsou jisté problémy (kolem motorů) a že existuje potenciál, že by nemusel být dodržen dříve stanový plán výroby.