Výsledky Fortuny za r. 2017 nad našimi odhady

Fortuna reportovala za minulý rok objem přijatých sázek 2 007 mil. EUR (+93 % r/r), což je nad naší projekcí i nad předchozím výhledem managementu (1,9 mld. EUR). Rozdíl oproti našemu očekávání je především v rychlejším růstu kurzového sázení na tradičních trzích společnosti (ČR, Polsko, Slovensko). Druhá polovina roku byla poměrně příznivá z pohledu výsledků sportovních událostí, což pomohlo kompenzovat nízké marže z první poloviny roku. Vyšší výnosy byly kompenzovány také vyššími provozními náklady, takže výsledek na úrovni provozního zisku EBITDA (55 mil. EUR) je již v souladu s naší projekcí. Společnost zaúčtovala do finančních nákladů jednorázové náklady spojené s přeceněním závazků v souvislosti s akvizicemi, což se projevilo do nižšího reportovaného zisku oproti odhadům (15,4 mil. EUR). Po očištění o veškeré jednorázové náklady spojené s akvizicemi by očištěný čistý zisk za minulý rok dosáhl 20,3 mil. EUR.

V tomto roce management očekává objem přijatých sázek do 3 mld. EUR, růst EBITDA o 25 – 35 % a investiční náklady (CAPEX) v rozmezí 20 – 24 mil. EUR.

Celkově vnímáme výsledky pozitivně jak z pohledu čísel za minulý rok, tak především vzhledem k výhledu pro tento rok, který je na úrovni přijatých sázek a EBITDA výrazně nad naší projekcí. Z pohledu ceny akcií je nyní důležité především to, za jakou cenu Fortbet vytěsní minoritní akcionáře poté, co získal více jak 95% podíl ve společnosti.